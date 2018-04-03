В Барнауле пройдет выставка-конкурс больших пасхальных яиц. Фото : Архив ИСК "Союз". В Барнауле пройдет выставка-конкурс больших пасхальных яиц. Фото : Архив ИСК "Союз". В Барнауле пройдет выставка-конкурс больших пасхальных яиц. Фото : Архив ИСК "Союз". В Барнауле пройдет выставка-конкурс больших пасхальных яиц. Фото : Архив ИСК "Союз". В Барнауле пройдет выставка-конкурс больших пасхальных яиц. Фото : Архив ИСК "Союз". В Барнауле пройдет выставка-конкурс больших пасхальных яиц. Фото : Архив ИСК "Союз". В Барнауле пройдет выставка-конкурс больших пасхальных яиц. Фото : Архив ИСК "Союз".

Экспозиция будет представлена из 20 яиц, изготовленных на "БКЖБИ-2", который входит в группу компаний "Союз". Фестиваль посвящен главному символу Пасхи – расписным яйцам. Посетители выставки смогут увидеть пасхальные яйца, раскрашенные самым удивительным способом – яркими узорами и увлекательными орнаментами, а также с разнообразными сюжетами.

В начале года инвестиционно-строительная компания "Союз" запустила конкурс среди любых желающих организаций, суть которого заключается в том, чтобы как можно интереснее и красивее расписать большое пасхальное яйцо.

Как заявили в ИСК "Союз", выставка восхитит умениями конкурсантов, работы которых представляют собой настоящее произведение искусства.

Кроме расписных яиц на фестивале будут сладкие угощения, горячий чай, заявлена культурная программа с коллективами русского народного творчества.

Владимир Николаевич Отмашкин,

генеральный директор ИСК "Союз":

– Мы рады видеть всех, кто решит провести этот чудесный воскресный день с нами. Пасхальный фестиваль – мероприятие для нашего города уникальное. Пасха – это праздник, который несет в себе мир, единение. В каждом поздравлении люди желают друг другу любви, покоя в семье, мира в доме. Мы хотим, чтобы все присутствующие на фестивале почувствовали, как мы их ценим и уважаем. Поэтому особенно приятно, что откликнулось так много желающих, которые удивительным образом расписали пасхальные яйца, и мы их с радостью представим на празднике. Давайте будем больше общаться, знакомиться друг с другом, чтобы каждый житель нашего города, района ощущал, что он часть одной большой семьи.

Инвестиционно-строительная компания "Союз" приглашает посетить всех жителей города Барнаула и гостей столицы "Пасхальный фестиваль – 2018". Просмотр экспозиции поднимет настроение и подарит массу позитивных эмоций в день празднования самого светлого праздника, дающего надежду и дарящего радость и оптимизм всем людям.



