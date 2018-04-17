Недвижимость

В Барнауле строят авторский дом, который внутри как спорткар

Сегодня, 09:00.
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Снаружи это вполне обычный дом, а внутри… Внутри он как крутой спорткар*. Он для тех, кто хочет перемен, но при этом желает оставаться в зоне комфорта. Он — авторский дом One Loft на улице Взлетной компании "Адалин-Строй". О нем застройщик рассказал профессиональному сообществу — риэлторам и банкам-партнерам на презентации в банкет- холле "Этажи" 12 апреля. Первые квартиры, кстати, уже забронированы и даже проданы.

Пять причин, чтобы купить квартиру в One Loft

Локация

Новостройка расположена в районе квартала 2000 с прекрасным имиджем и полностью оформленной социальной инфраструктурой. В шаговой доступности школы, детские сады, медучреждения, несколько спортивных клубов, рынок фермерских продуктов, торговые центры, рестораны и паркинги.

Архитектура

One Loft — стильный дом. Над его образом и конструктивным решением работало известное в городе бюро АКБ "Инновация". Новостройка выдержана в актуальном стиле лофт. Фасад первых этажей оформят клинкерной плиткой, а остальные оштукатурят и покрасят в нежно-бежевый цвет. Также дом выделяют особые окна в пол. Это позволит впустить в квартиру больше света и получить лучшую панораму на город.

Авторский стиль

Интерьер холлов дома One Loft — ээто авторские решения известного в городе архитектора и дизайнера Сергея Пергаева. Он предложил несколько образов, оформленных в одном стиле — лофт. Также жильцы дома наверняка оценят удобство светопрозрачной входной группы, колясочную на первом этаже и место для консьержа.

Презентация авторского дома One Loft.
Презентация авторского дома One Loft.

Удобные планировки

One Loft — это дом со внушительным набором разнообразных планировок. Здесь есть одно-, двух-, трехкомнатные квартиры площадью от 30 до 95 кв. м. В том числе с мастер-зонами — родительскими спальнями, в которых оборудованы ванная комната и гардеробная.

Еще один приятный бонус от застройщика — индивидуальные ячейки хранения в подвале дома. Здесь постоянно поддерживается один уровень температуры, поэтому можно длительное время хранить вещи и технику.

Зимние сады

В доме One Loft особым образом подошли к устройству лоджий: они теплые и с остеклением в пол со стороны квартиры и улицы. Здесь дизайнеры предлагают устраивать уютные зоны отдыха с зимними садами, также можно расположить дополнительное спальное место, уединенный кабинет или бытовую комнату с гладильной доской. При этом жильцам не нужно будет вкладывать силы и средства, чтобы утеплить помещение. Об этом позаботятся строители.

Вадим Руссков,
руководитель сети офисов недвижимости "МИЭЛЬ" , офис "В Барнауле", эксклюзивный партнер "Адалин-Строя":

One Loft – это не дом массового эконом-класса, которым наполнены новостройки Барнаула. Но это и не элитное строение с высокой стоимостью квадратного метра. Это классический класс "комфорт" — золотая середина. Мы уже презентовали его риэлторскому сообществу на выставке новостроек, которая проходила накануне. Результат — около 30 квартир уже забронировано и еще несколько продано. Дом востребован, и мы в этом убедились.

Продажи квартир в One Loft уже стартовали, в том числе с использованием ипотечных программ банков.

Офисы продаж:

  • г. Барнаул, ТЦ "Проспект", 3-й этаж, пр. Ленина, 39
    Тел.: 8 (3852) 533-233
  • г. Барнаул, пр. Социалистический, 130-а
    Тел.: 8 (3852) 590-093

Проектная декларация размещена на сайте www.adalin-stroy.ru/prjects/ol/dokumentyi.html. Банки-партнеры: ПАО "Сбербанк России", Банк ВТБ (ПАО).

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