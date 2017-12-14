В Барнауле в историческом стиле "разукрасили" забор Старого базара

70-ти метровый арт-объект. Фото : архив СК "Сибирия". 70-ти метровый арт-объект. Фото : архив СК "Сибирия". 70-ти метровый арт-объект. Фото : архив СК "Сибирия". 70-ти метровый арт-объект. Фото : архив СК "Сибирия". 70-ти метровый арт-объект. Фото : архив СК "Сибирия". 70-ти метровый арт-объект. Фото : архив СК "Сибирия". 70-ти метровый арт-объект. Фото : архив СК "Сибирия". 70-ти метровый арт-объект. Фото : архив СК "Сибирия". 70-ти метровый арт-объект. Фото : архив СК "Сибирия".

Ведь именно на этом месте еще в 1748 году власти Алтайского горного округа решили построить крупный торговый рынок, который к концу 19 века стал не только торговым, но и по сути культурным центром Барнаула того времени. Как пояснили в пресс-службе компании "Сибирия", это не временная рекламная акция. Делом в том, что Мало-Тобольская улица сегодня так же становится центром внимания общественности туристов и местом отдыха горожан. Далеко не все знают историю экономики и торговли Барнаула и эта фото-экскурсия способна заново открыть забытые моменты прошлого и показать, как развивалась данная отрасль на протяжении 100 с лишним лет.

Напомним, что собственник - строительная компании "Сибирия" вплотную занимается реконструкцией здания Старого базара. Его профиль останется тем же, а фасад станет более современным. Первый этаж рынка будет тесно связан с развитием пешеходной улицы. Здесь разместятся кафе и рестораны с моно-кухнями. На втором планируется классический рынок, эко-маркет, фреш-маркет, с качественной лабораторией и сопутствующими современными сервисами. Обновленный Старый базар намерены открыть уже в следующем году.