В Барнауле в историческом стиле "разукрасили" забор Старого базара

Накануне в историческом центре города, на пешеходной улице Мало-Тобольская появился весьма необычный 70-ти метровый арт-объект. Им стал забор, ограждающий здание Старого базара. Вместо привычного описания стройплощадки, на нем появилась целая экспозиция о старейшем рынке краевой столицы с фотографиями, на которых отображена целая эпоха нашего города.
Ведь именно на этом месте еще в 1748 году власти Алтайского горного округа решили построить крупный торговый рынок, который к концу 19 века стал не только торговым, но и по сути культурным центром Барнаула того времени. Как пояснили в пресс-службе компании "Сибирия", это не временная рекламная акция. Делом в том, что Мало-Тобольская улица сегодня так же становится центром внимания общественности туристов и местом отдыха горожан. Далеко не все знают историю экономики и торговли Барнаула и эта фото-экскурсия способна заново открыть забытые моменты прошлого и показать, как развивалась данная отрасль на протяжении 100 с лишним лет.
Напомним, что собственник - строительная компании "Сибирия" вплотную занимается реконструкцией здания Старого базара. Его профиль останется тем же, а фасад станет более современным. Первый этаж рынка будет тесно связан с развитием пешеходной улицы. Здесь разместятся кафе и рестораны с моно-кухнями. На втором планируется классический рынок, эко-маркет, фреш-маркет, с качественной лабораторией и сопутствующими современными сервисами. Обновленный Старый базар намерены открыть уже в следующем году.
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