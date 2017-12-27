В Барнауле возобновят массовое строительство жилья на "Рублевке"

Во второй половине 2018 года на Змеиногорском тракте за вышкой телецентра начнут строить многоквартирный дом на пять блок-секций. Проект на улице Парковая развивает собственник участка "Барнаулкапстрой" ("БКС"). Как пояснили altapress.ru в компании, это будет жилье класса выше среднего.
Застройщик планирует построить дом, объединенный подземной парковкой, спуститься в которую можно будет из своего подъезда. Наземную часть комплекса представят отдельно стоящими секциям на два и один подъезд. Их должны сложить из кирпича, фасады оштукатурить, предусмотреть ограждения территории и шлагбаум. Отапливать дома будут крышными газовыми котельными.
В комплексе должны быть одно-, двух-, трех- и четрехконатные квартиры площадью от 39 кв. м до 130 кв. м. "Барнаулкапстрой" просит проектировщиков, чтобы себестоимость квадратного метра составила 33 тыс. рублей, следует из техзадания к аукциону на сайте Госзакупок.
Спроектировать новостройку должны к апрелю 2018-го и, как рассчитывают в "БКС", в этом же году ее начнут строить.
Концепцию жилого комплекса "БКС" разработал еще в 2015 году компания "Инвест-Строй". Восемь домов на Горе по соседству с санаторием "Барнаульский" назвали ЖК "Парковый". Однако в 2016-м компания продала свой участок тремя частями: "Барнаулкапстрою", "Сибирии" и ЖСК "Змеиногорский". Последний возводит здесь восьмиэтажный дом.
Дома "Барнаулкапстроя" — это еще один проект новостроек, анонсированный в этом году на Горе. Ранее компания "Строительный камень" сообщила о том, что возведет в этой части города многоэтажный дом.
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