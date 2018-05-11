Недвижимость

В историческом центре Барнаула разбирают старое здание

Сегодня, 14:46.
Недвижимость

11 мая на улице Мало-Тобольской рабочие стали разбирать старое двухэтажное здание, сообщает "Алтайский строительный портал". Со сруба снимают обшивку, убирают кровлю с крыши.

В этом деревянном строении ранее находилась санитарно-эпидемиологическая станция водного хозяйства. Однако 16 лет оно было заброшенным.

Что будет построено на его месте пока не уточняется.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
"One Loft" "One Loft"
Пролетарская, 150 Пролетарская, 150
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Павловский тракт, 287 Павловский тракт, 287