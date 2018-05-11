В историческом центре Барнаула разбирают старое здание

На улице Мало-Тобольской разбирают старый дом. 11 мая 2018 года. Фото : www.altaystroy.ru. На улице Мало-Тобольской разбирают старый дом. 11 мая 2018 года. Фото : www.altaystroy.ru. На улице Мало-Тобольской разбирают старый дом. 11 мая 2018 года. Фото : www.altaystroy.ru.

В этом деревянном строении ранее находилась санитарно-эпидемиологическая станция водного хозяйства. Однако 16 лет оно было заброшенным.

Что будет построено на его месте пока не уточняется.