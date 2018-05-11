В историческом центре Барнаула разбирают старое здание

11 мая на улице Мало-Тобольской рабочие стали разбирать старое двухэтажное здание, сообщает "Алтайский строительный портал". Со сруба снимают обшивку, убирают кровлю с крыши.
На улице Мало-Тобольской разбирают старый дом. 11 мая 2018 года. Фото : www.altaystroy.ru.
На улице Мало-Тобольской разбирают старый дом. 11 мая 2018 года. Фото : www.altaystroy.ru.
На улице Мало-Тобольской разбирают старый дом. 11 мая 2018 года. Фото : www.altaystroy.ru.
В этом деревянном строении ранее находилась санитарно-эпидемиологическая станция водного хозяйства. Однако 16 лет оно было заброшенным.
Что будет построено на его месте пока не уточняется.
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