В Барнауле пройдет встреча с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вход свободный

19 ноября в 14:00 застройщики Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведут встречу с барнаульцами, расскажут о своих новостройках и как выгодно купить квартиру в другом регионе. Мероприятие пройдет в конференц-зале гостиницы «Барнаул», по адресу: площадь Победы, 3. Для участия нужно зарегистрироваться .

Вход свободный, мероприятие бесплатное.

Встреча будет интересна всем, кто хочет купить квартиру для переезда в другой город, тем, кто планируем приобретение для детей, а также с целью инвестиций. Для уточнения информации можно позвонить по телефону +7 (905) 083-57-57.

На встрече вы узнаете: в каких новостройках лучше покупать квартиру в Москве , Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

Санкт-Петербурге и Ленинградской области; как выгодно инвестировать в недвижимость;

где лучше приобрести квартиру: на рынке готового или строящегося жилья.

На мероприятие приедут представители крупных застройщиков, в портфолио которых десятки стильных и качественных жилых комплексов.

Количество участников ограниченно, поэтому, если вы давно мечтаете о покупке квартиры в другом городе, скорее регистрируйтесь по ссылке и приходите 19 ноября в 14:00 на встречу с застройщиками.

Встреча с застройщиками Москвы и Санкт-Петербурга. Фото предоставлено рекламодателем Встреча с застройщиками Москвы и Санкт-Петербурга. Фото предоставлено рекламодателем

Справка

Группа компаний ФСК — одна из крупнейших девелоперских компаний России. По версии делового журнала Forbes, входит в топ-10 самых надежных застройщиков страны.

Объекты «А101» расположены в Новой Москве, где планируется создать образец качественной городской среды. Компания владеет участками земли в 3−23 км от МКАД по Калужскому направлению. На этой территории за 20−25 лет будут застроены несколько миллионов квадратных метров, предназначенных для жилья, социальных объектов и коммерческой недвижимости.

Группа компаний ЦДС входит в топ-3 застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области по объему вводимого в эксплуатацию жилья. Надежный девелопер за 22 года реализовал более 140 жилых домов. Жилые комплексы ЦДС — это закрытые дворы без машин, благоустроенный двор, все необходимые магазины и салоны на первых этажах.

Телефон для уточнения информации +7 (905) 083-57-57 (Светлана)

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