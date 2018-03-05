Недвижимость

Выгодная ипотека 6% - уже сегодня для клиентов компании "Алгоритм"

Сегодня, 09:27.
Новости компаний

В новом 2018 году у вас случилось долгожданное прибавление семейства – появился второй или третий малыш? Значит, сейчас самое время расширяться! Уже сегодня вы можете приобрести квартиру в инвестиционно-строительной компании "Алгоритм" по уникальной ипотечной программе со ставкой 6% годовых. Смело делайте выбор в пользу больших площадей – ведь максимальная сумма выдаваемого кредита равна 3 млн рублей!

Выгодная ипотека 6% - уже сегодня для клиентов компании "Алгоритм".
Выгодная ипотека 6% - уже сегодня для клиентов компании "Алгоритм". Фото : Архив ИСК "Алгоритм".

Отличная новость для семей, которые ждут рождения второго или третьего ребенка! Стартовала государственная программа субсидирования льготной ипотеки по ставке всего 6% годовых*!

Программа предоставления льготной ипотеки под 6 процентов рассчитана на пять лет - с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. Суть ее заключается в том, что течение нескольких лет после оформления кредита государство будет субсидировать заемщику 6-процентную ставку. Так, за рождение второго ребенка срок предоставления субсидий составит три года, при рождении третьего - пять лет. Если вы взяли кредит в связи с рождением второго малыша и в срок действия программы у вас появился третий ребенок, то субсидирование продлевается еще на пять лет. Если у вас уже есть кредит и в этом году у вас родился второй или третий ребенок, то вы можете также рефинансировать свою ипотеку по новой льготной ставке.

Первоначальный взнос составляет от 20%. Максимальная сумма выдаваемого кредита – 3 млн рублей. Обязательное страхование жизни заемщика и объекта после завершения его строительства.

Ключевым моментом данной программы является то, что она ориентирована исключительно на первичный рынок недвижимости и приобретение квартир у Застройщиков по Закону о долевом строительстве. На приобретение квартир по переуступке от физических лиц действие программы не распространяется.

С помощью этой ипотечной программы можно приобрести любую квартиру в домах "Алгоритма". Компания создает хорошие условия для семей с детьми. Во дворе каждого дома установлены детские и спортивные площадки для активного отдыха ребенка. В доступности от объектов компании находятся различные кружки, спортивные секции и детские центры для малышей. Также компания регулярно проводит дворовые праздники и мероприятия для своих маленьких жителей.

Справка

Инвестиционно-строительная компания "Алгоритм" – это крупный и надежный застройщик на строительном рынке Барнаула. Сегодня компания одновременно возводит несколько современных объектов – квартал "Балтийская крепость", ЖК "Литерный" в центре Барнаула и ЖК "Крылья", который находится в новом квартале 2033. Высокое качество и доступные цены – вот главное преимущество компании "Алгоритм". Разнообразие планировочных решений и площадей порадует покупателей. Квартиры по желанию клиента сдаются под чистовую отделку или с отделкой "под ключ" – с необходимым ремонтом, сантехникой, межкомнатными дверями.

Узнать подробнее об объектах ИСК "Алгоритм" и новой ипотечной программе можно по телефону: 72-00-82.

Сайт компании - www.alg22.ru.

ООО "Инвестиционно-Строительная Компания "Алгоритм".

Проектная декларация на сайте www.alg22.ru.
Проектная декларация на сайте www.alg22.ru

Условия ипотечной программы

Воспользоваться краткосрочной программой "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми" при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке у юридических лиц. Предложение действует для граждан РФ, у которых родился 2-ой или 3-й ребенок в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.), имеющий гражданство РФ. При рефинансировании под 6 процентов размер займа не может превышать 80 процентов от стоимости недвижимости. Первоначальный взнос – от 20% стоимости объекта. После окончания срока действия льготной ставки (3 или 5 лет) ставка увеличится, но не до рыночной. Новые условия кредитования рассчитываются по специальной формуле: ключевая ставка ЦБ (на дату выдачи кредита) плюс 2 процентных пункта. При нынешней ставке в 7,75 процента заемщики, которые возьмут или рефинансируют ипотеку сейчас под 6 процентов, по окончании льготного периода будут платить ее по ставке 9,75 процента. Всего же срок кредитования по программе может составлять от 3 до 30 лет. Семьи, в которых родился второй ребенок, могут пользоваться ипотекой по ставке 6 процентов в течение трех лет, третий ребенок - пяти. Если у заемщика в срок действия льготной ставки на второго ребенка, родится третий, действие ставки в 6 процентов продлевается на пять лет с момента окончания первого льготного периода. В этом случае общий срок пользования субсидированной ставкой составит 8 лет. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб., макс. сумма кредита - 8 млн. руб. на объекты, расположенные в г. Москве, Московской обл., г. Санкт-Петербурге, Ленинградской обл., и 3 млн. руб. на объекты в других регионах. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита – от 12 до 360 мес. вкл. Приобрести можно готовую и строящуюся квартиру, дом с земельным участком или таунхаус, но не на вторичном рынке. Программа  кредитования действует в период с 07.02.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.). 

Банки партнеры: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО).

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