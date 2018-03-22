Недвижимость

Выгодные условия от "Жилищной инициативы" для клиентов "Димитровские горки"

Сегодня, 09:40.
Новости компаний

Покупка квартиры от застройщика – это выгодное и разумное решение. К тому же сегодня "Жилищная инициатива" предоставляет своим клиентам не только вкусные цены от 1 423 000 рублей, но и разнообразные способы покупки.

Выгодные условия от "Жилищной инициативы" для клиентов "Димитровские горки".
Выгодные условия от "Жилищной инициативы" для клиентов "Димитровские горки". Фото : Архив компании "Жилищная инициатива".

Приобрести жилье в центре города от надежного застройщика – проще простого. "Жилищная инициатива" предлагает квартиры в своем строящемся микрорайоне "Димитровские горки". Вам достаточно посетить наш отдел продаж, выбрать лучшую планировку и стать обладателем отличного современного жилья!

Выгодные условия от "Жилищной инициативы" для клиентов "Димитровские горки".
Выгодные условия от "Жилищной инициативы" для клиентов "Димитровские горки"

Сегодня приобрести квартиру в жилом комплексе "Димитровские горки" можно с помощью следующих способов:

  • Ипотека*. "Жилищная инициатива" аккредитована в ведущих банках – Сбербанк, ВТБ, АК Барс Банк, Сибсоцбанк, Юникредит, Газпромбанк, Россельхозбанк. Компания предлагает квартиры сразу по двум минимальным процентным ставкам – 6% (ипотека с господдержкой для семей с детьми) и от 7,4% от Сбербанка (с субсидированием от застройщика). В отделе продаж вам обязательно помогут сформировать пакет документов от застройщика для оперативного оформления кредита;
  • Материнский капитал. Поможет молодым родителям не копить на первоначальный взнос, а сразу легко и просто взять жилищный кредит;
  • Рассрочка от застройщика**. Тем, кто не готов собирать много бумаг и томительно ожидать одобрение от банка, "Жилищная инициатива" предлагает воспользоваться уникальным предложением – рассрочкой до конца строительства. Оформить ее может любой желающий - нужно лишь внести первоначальный взнос 30%. Это очень удобно!
  • Военная ипотека***. Для наших защитников – самые выгодные условия для приобретения квартиры! Для них работает специальная льготная ипотечная программа с господдержкой. Воспользоваться ей могут военнослужащие в возрасте от 21 года до 45 лет. Первоначальный взнос составляет 20%, а годовая процентная ставка - от 9,5% годовых;
  • Полная оплата. При полной оплате квартиру клиенту отдают по минимальной цене квадратного метра!

"Димитровские горки" – это зарождающийся микрорайон в самом центре Барнаула. Сегодня "Жилищная инициатива" ведет работы на первом кирпичном 17-этажном доме на улице Димитрова, 130. Строители уже полностью закончили кирпичную кладку. Сейчас здесь проводятся внутренние инженерные работы – работаю сантехники и электрики. С наступлением устойчивой теплой погоды на объект зайдут штукатуры и отделочники, чтобы придать дому ярких красок и выполнить благоустройство в лучшей традиции "Жилищной инициативы"!

Выгодные условия от "Жилищной инициативы" для клиентов "Димитровские горки".
Выгодные условия от "Жилищной инициативы" для клиентов "Димитровские горки"

"Димитровские горки" - это микрорайон для активных современных горожан, которые берут от жизни все! На крыше будет обустроена специальная терраса для отдыха, а во дворе дома появится благоустроенная зона барбекю. И, конечно, здесь будут безопасные игровые и спортивные площадки для детей. Автовладельцам предоставлен подземный паркинг, на который вы попадете со своего этажа прямо на лифте. Больше никакой зависимости от капризов погоды!

Выгодные условия от "Жилищной инициативы" для клиентов "Димитровские горки".
Выгодные условия от "Жилищной инициативы" для клиентов "Димитровские горки"

Порадуют новоселов и представленные планировки одно-, двух- и трехкомнатных квартир в классическом и функциональном европейском варианте, площадью от 36 до 100 кв.м. Все они будут сдаваться новоселам с отделкой "под ключ". Для удобства предусмотрены индивидуальные кладовые для хранения крупногабаритных и сезонных вещей. Так что лоджия с панорамным остеклением точно будет свободна! Здесь легко можно обустроить пространство для отдыха, чтобы любоваться восходами и закатами, прекрасными видами на Нагорный парк и реку Обь, а в праздничные дни – салютами с площади Сахарова. Так близко вы еще никогда их не видели!

В шаговой доступности от микрорайона находятся социальные объекты – школы, детские сады, поликлиники, культурные учреждения и высшие учебные заведения. А также центры для пребывания детей, спорткомплекс "Обь", спортивные секции, фитнес-центры, кафе и рестораны. В "Димитровских горках" будет развиваться и собственная инфраструктура – на первых этажах домов предусмотрены коммерческие помещения, где после сдачи домов расположатся магазины, аптеки, салоны красоты.

Хотите узнать больше? Мы рады вас видеть в наших отделах продаж:

  • ул. С. Семенова, 11: (3852) 505-212
  • ул. Крупской, 86: (3852) 505-313

Режим работы офисов:

  • понедельник-пятница с 8.30 до 18.00 (обед с 13. 00 до 14.00)
  • суббота – с 8.30 до 13.00

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Полные условия кредита на покупку строящегося и готового жилья:

* Ипотека. Годовая процентная ставка по кредиту - 6%. ПАО Сбербанк "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми" при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке у юридических лиц (далее – "Программа кредитования"). Предложение действует для граждан РФ, у которых родился 2-ой или 3-й ребенок в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.), имеющий гражданство РФ. Процентная ставка 6% действует в течение 3-х лет с даты выдачи кредита в связи с рождением 2-го ребенка или в течение 5-ти лет с даты выдачи кредита в связи с рождением 3-го ребенка при обязательном оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и страхования объекта недвижимости. При отказе заемщика от возобновления действия/расторжении договора страхования жизни годовая % ставка по кредиту  будет увеличена, но не более чем до максимально допустимого в рамках Программы кредитования размера % ставки: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. После окончания 3-х или 5-ти летнего периода % ставка устанавливается согласно договору в размере, не превышающем значения ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. (с 07.02.2018 г. по период до даты ближайшего изменения ключевой ставки ЦБ РФ - 9,5% годовых). Начиная с даты ближайшего изменения ключевой ставки ЦБ РФ, годовая % ставка будет составлять: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п.. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб., макс. сумма кредита - 3 млн. руб. на объекты в регионах. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 20% стоимости объекта. Срок кредита – от 12 до 360 мес. вкл. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности заемщика и предоставленного обеспечения. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Доп. расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог,  при необходимости нотариальное заверение документов и расходы на совершение расчетов по сделке. Программа  кредитования действует в период с 07.02.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.). ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Рассрочка**. Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Жилищная инициатива". Беспроцентная рассрочка действует на любую квартиру до конца строительства. Первоначальный взнос 30%. Банки-партнеры: ПАО "АК БАРС" БАНК, ПАО Сбербанк.

Военная ипотека***. Банк-партнер - ПАО Сбербанк. Полные условия кредита на покупку строящегося и готового жилья: ставка - 9,5% годовых; сумма - до 2,33 млн рублей; срок - до 20 лет; валюта кредита - рубли РФ; сумма кредита не должна быть выше: 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения, 85% оценочной стоимости кредитуемого жилого помещения, указанной в экспертном заключении; срок возврата кредита - не должен превышать предельный срок, на который предоставляется Целевой жилищный заем; комиссия за выдачу кредита отсутствует; обеспечение по кредиту - залог кредитуемого жилого помещения; обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели; требования к заемщикам: военнослужащий - участник накопительно-ипотечной системы, возраст на момент предоставления кредита не менее 21 года.

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