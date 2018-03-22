Выгодные условия от "Жилищной инициативы" для клиентов "Димитровские горки".

Приобрести жилье в центре города от надежного застройщика – проще простого. "Жилищная инициатива" предлагает квартиры в своем строящемся микрорайоне "Димитровские горки". Вам достаточно посетить наш отдел продаж, выбрать лучшую планировку и стать обладателем отличного современного жилья!

Сегодня приобрести квартиру в жилом комплексе "Димитровские горки" можно с помощью следующих способов:

Ипотека* . "Жилищная инициатива" аккредитована в ведущих банках – Сбербанк, ВТБ, АК Барс Банк, Сибсоцбанк, Юникредит, Газпромбанк, Россельхозбанк. Компания предлагает квартиры сразу по двум минимальным процентным ставкам – 6% (ипотека с господдержкой для семей с детьми) и от 7,4% от Сбербанка (с субсидированием от застройщика). В отделе продаж вам обязательно помогут сформировать пакет документов от застройщика для оперативного оформления кредита;

. "Жилищная инициатива" аккредитована в ведущих банках – Сбербанк, ВТБ, АК Барс Банк, Сибсоцбанк, Юникредит, Газпромбанк, Россельхозбанк. Компания предлагает квартиры сразу по двум минимальным процентным ставкам – 6% (ипотека с господдержкой для семей с детьми) и от 7,4% от Сбербанка (с субсидированием от застройщика). В отделе продаж вам обязательно помогут сформировать пакет документов от застройщика для оперативного оформления кредита; Материнский капитал. Поможет молодым родителям не копить на первоначальный взнос, а сразу легко и просто взять жилищный кредит;

Поможет молодым родителям не копить на первоначальный взнос, а сразу легко и просто взять жилищный кредит; Рассрочка от застройщика**. Тем, кто не готов собирать много бумаг и томительно ожидать одобрение от банка, "Жилищная инициатива" предлагает воспользоваться уникальным предложением – рассрочкой до конца строительства. Оформить ее может любой желающий - нужно лишь внести первоначальный взнос 30%. Это очень удобно!

Тем, кто не готов собирать много бумаг и томительно ожидать одобрение от банка, "Жилищная инициатива" предлагает воспользоваться уникальным предложением – рассрочкой до конца строительства. Оформить ее может любой желающий - нужно лишь внести первоначальный взнос 30%. Это очень удобно! Военная ипотека***. Для наших защитников – самые выгодные условия для приобретения квартиры! Для них работает специальная льготная ипотечная программа с господдержкой. Воспользоваться ей могут военнослужащие в возрасте от 21 года до 45 лет. Первоначальный взнос составляет 20%, а годовая процентная ставка - от 9,5% годовых;

Для наших защитников – самые выгодные условия для приобретения квартиры! Для них работает специальная льготная ипотечная программа с господдержкой. Воспользоваться ей могут военнослужащие в возрасте от 21 года до 45 лет. Первоначальный взнос составляет 20%, а годовая процентная ставка - от 9,5% годовых; Полная оплата. При полной оплате квартиру клиенту отдают по минимальной цене квадратного метра!

"Димитровские горки" – это зарождающийся микрорайон в самом центре Барнаула. Сегодня "Жилищная инициатива" ведет работы на первом кирпичном 17-этажном доме на улице Димитрова, 130. Строители уже полностью закончили кирпичную кладку. Сейчас здесь проводятся внутренние инженерные работы – работаю сантехники и электрики. С наступлением устойчивой теплой погоды на объект зайдут штукатуры и отделочники, чтобы придать дому ярких красок и выполнить благоустройство в лучшей традиции "Жилищной инициативы"!

"Димитровские горки" - это микрорайон для активных современных горожан, которые берут от жизни все! На крыше будет обустроена специальная терраса для отдыха, а во дворе дома появится благоустроенная зона барбекю. И, конечно, здесь будут безопасные игровые и спортивные площадки для детей. Автовладельцам предоставлен подземный паркинг, на который вы попадете со своего этажа прямо на лифте. Больше никакой зависимости от капризов погоды!

Порадуют новоселов и представленные планировки одно-, двух- и трехкомнатных квартир в классическом и функциональном европейском варианте, площадью от 36 до 100 кв.м. Все они будут сдаваться новоселам с отделкой "под ключ". Для удобства предусмотрены индивидуальные кладовые для хранения крупногабаритных и сезонных вещей. Так что лоджия с панорамным остеклением точно будет свободна! Здесь легко можно обустроить пространство для отдыха, чтобы любоваться восходами и закатами, прекрасными видами на Нагорный парк и реку Обь, а в праздничные дни – салютами с площади Сахарова. Так близко вы еще никогда их не видели!

В шаговой доступности от микрорайона находятся социальные объекты – школы, детские сады, поликлиники, культурные учреждения и высшие учебные заведения. А также центры для пребывания детей, спорткомплекс "Обь", спортивные секции, фитнес-центры, кафе и рестораны. В "Димитровских горках" будет развиваться и собственная инфраструктура – на первых этажах домов предусмотрены коммерческие помещения, где после сдачи домов расположатся магазины, аптеки, салоны красоты.

Хотите узнать больше? Мы рады вас видеть в наших отделах продаж:

ул. С. Семенова, 11: (3852) 505-212

ул. Крупской, 86: (3852) 505-313

Режим работы офисов:

понедельник-пятница с 8.30 до 18.00 (обед с 13. 00 до 14.00)

суббота – с 8.30 до 13.00

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Полные условия кредита на покупку строящегося и готового жилья:

* Ипотека. Годовая процентная ставка по кредиту - 6%. ПАО Сбербанк "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми" при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке у юридических лиц (далее – "Программа кредитования"). Предложение действует для граждан РФ, у которых родился 2-ой или 3-й ребенок в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.), имеющий гражданство РФ. Процентная ставка 6% действует в течение 3-х лет с даты выдачи кредита в связи с рождением 2-го ребенка или в течение 5-ти лет с даты выдачи кредита в связи с рождением 3-го ребенка при обязательном оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и страхования объекта недвижимости. При отказе заемщика от возобновления действия/расторжении договора страхования жизни годовая % ставка по кредиту будет увеличена, но не более чем до максимально допустимого в рамках Программы кредитования размера % ставки: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. После окончания 3-х или 5-ти летнего периода % ставка устанавливается согласно договору в размере, не превышающем значения ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. (с 07.02.2018 г. по период до даты ближайшего изменения ключевой ставки ЦБ РФ - 9,5% годовых). Начиная с даты ближайшего изменения ключевой ставки ЦБ РФ, годовая % ставка будет составлять: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п.. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб., макс. сумма кредита - 3 млн. руб. на объекты в регионах. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 20% стоимости объекта. Срок кредита – от 12 до 360 мес. вкл. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности заемщика и предоставленного обеспечения. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Доп. расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, при необходимости нотариальное заверение документов и расходы на совершение расчетов по сделке. Программа кредитования действует в период с 07.02.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.). ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Рассрочка**. Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Жилищная инициатива". Беспроцентная рассрочка действует на любую квартиру до конца строительства. Первоначальный взнос 30%. Банки-партнеры: ПАО "АК БАРС" БАНК, ПАО Сбербанк.

Военная ипотека***. Банк-партнер - ПАО Сбербанк. Полные условия кредита на покупку строящегося и готового жилья: ставка - 9,5% годовых; сумма - до 2,33 млн рублей; срок - до 20 лет; валюта кредита - рубли РФ; сумма кредита не должна быть выше: 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения, 85% оценочной стоимости кредитуемого жилого помещения, указанной в экспертном заключении; срок возврата кредита - не должен превышать предельный срок, на который предоставляется Целевой жилищный заем; комиссия за выдачу кредита отсутствует; обеспечение по кредиту - залог кредитуемого жилого помещения; обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели; требования к заемщикам: военнослужащий - участник накопительно-ипотечной системы, возраст на момент предоставления кредита не менее 21 года.

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