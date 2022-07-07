Вместо отпуска на море: спрос на покупку дач резко вырос в Барнауле

Стоимость семейного отпуска на море для жителей Сибири в 2022 году почти сравнялась с ценой участка с огородом и домиком

Алтайские риэлторы зафиксировали рост спроса на дачи в начале текущего лета. Если в прошлые годы купить дом в пригороде или за городом хотели единицы, то сейчас счёт таких запросов идёт на десятки, рассказал altapress.ru гендиректор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин. Под влиянием этого риэлторы стали формировать базы продающихся дач, предложения в которых начинаются от 300 тысяч до 6800000 рублей в зависимости от расположения и наличия на участке посадок и других объектов вроде беседок и бань.

— Мы поняли причину роста спроса на дачи, когда сами просчитали цену отпуска на море для нашей семьи из четырёх человек, в которой дети уже взрослые. С учётом проезда, проживания и расходов стоимость приблизилась к 500 тысячам рублей. За эти деньги вполне можно найти нормальную дачу, где можно отдыхать не две недели, а в любой момент, когда захочется. К тому же, это полноценный актив недвижимости, в который ты вкладываешь деньги, которые у тебя уже есть, без каких-либо ипотек, — говорит Дворядкин.

В Барнауле резко вырос спрос на покупку дач. Агентство недвижимости «Династия 24» В Барнауле резко вырос спрос на покупку дач. Агентство недвижимости «Династия 24» В Барнауле резко вырос спрос на покупку дач. Агентство недвижимости «Династия 24» В Барнауле резко вырос спрос на покупку дач. Агентство недвижимости «Династия 24»

Предложение дач на рынке при этом остаётся пока на обычном уровне, но, видя рост спроса, люди понимают, что их можно продать выгоднее обычного. Как правило, уточняет гендиректор «Династии 24», продают пенсионеры и те, кто рассматривал участок только как место для урожая. Покупатели же зачастую как раз хотят купить участок с домиком, где уже есть посадки — вероятно, из-за роста цен на продукты.

Так, например, дача с домиком в садоводческом товариществе Росинка обойдётся в цену 450 тысяч рублей. Если дом получше и на участке есть баня, то такой объект может стоить 720 тысяч рублей. Видя активность на рынке, риэлторы снизили комиссию за подбор дачи.