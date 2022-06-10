В центре событий, но вдали от суеты
В развивающейся и современной части спального района Барнаула буквально на глазах вырастает квартал будущего. Речь идет о ЖК «Шотландия». С высоты птичьего полета он напоминает европейские жилые комплексы, построенные по принципу «город в городе».
В ЖК предусмотрена многоэтажная жилая застройка по типу кварталов-урбан-блоков. Внутри каждого дома кроется уютный дворик со своей атмосферой. Это настоящее ноу-хау для Барнаула. Благодаря такому подходу жильцы дома оказывают внутри собственного уголка комфорта и тишины, отгороженного от всего мира.
Жилой комплекс «Шотландия» — это не только комфорт, но и эстетика европейской архитектуры. ЖК продолжает историю развития экологичного и безопасного жилья. Выполненные в европейском стиле дома с полногабаритными квартирами располагаются на экологичной и безопасной территории.
С заботой о детях
Кстати, придомовая территория полностью отвечает концепции «Шотландии». Застройщик отказался от устоявшихся стереотипов. В частности, для озеленения будут использованы преимущественно хвойные породы деревьев. Между ними найдут свое место каменные горки и другие современные детали благоустройства.
В квартале предусмотрено социальное ядро: школа со спортивным благоустройством (на 1296 мест) и детский сад (260 мест).
Найдется место и для автомобиля. Внутри квартала ЖК «Шотландия» строится большой гараж-стоянка на 400 машиномест.
Дельное предложение
О преимуществах жилого комплекса можно говорить долго. Но возникает резонный вопрос: может ли себе позволить квартиру в таком современном ЖК обычная барнаульская семья? Особенно на фоне волнений на рынке недвижимости.
На него ответил сам застройщик — ГК «Союз». Он подготовил для потенциальных покупателей квартир в ЖК на ул. Христенко, 8 уникальное предложение — семейную ипотеку от 0,1%*. Но количество квартир ограничено.
«Получить ипотеку вы можете, заполнив заявку на нашем сайте или обратиться к ипотечному специалисту в офисе ГК „Союз“», — рассказали в компании.
Пять шагов к счастью
Для этого нужно выполнить несколько простых действий:
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Первое. Выберите понравившуюся планировку и забронируйте квартиру. Это можно сделать бесплатно, при личном посещении офиса.
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Второе. После того, как вы определились с выбором квартиры от ГК «Союз» и кредитной программой, нужно подать заявку на ипотеку. Консультант поможет правильно заполнить все формы и составит список подходящих банков. Это займет не более 20 минут.
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Третье. При положительном решении банка специалист по ипотеке определит дату подписания кредитного договора. В назначенное время клиент подписываете договор долевого участия в офисе компании и кредитный договор в офисе банка.
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Четвертое. Во время подписания договора менеджер запишет клиента на ближайшую очередь государственной регистрации договора в Росреестре. Сдать документы на регистрацию после подписания кредитного договора обязательно в течение пяти календарных дней.
- Пятое. После процедуры госрегистрации необходимо посетить банк для окончательного расчета не позднее, чем за два дня. Не забываем взять с собой экземпляр договора.
Кредитные условия
- Покупка новостройки по ДДУ, заключенному с компанией СЗ «Шотландия»
- Сумма кредита не ограничена.
- Первоначальный взнос от 15%
- Срок кредита до 30 лет включительно
- Распространяется на отдельные категории квартир. Количество ограничено.**
*,**Застройщик ООО «СЗ «Шотландия». ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА САЙТЕ НАШ.ДОМ. РФ. Ипотека предоставляется в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Генеральная лицензия от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер 1481. Акция распространяется только на квартиры объекта по адресу ул. Христенко, дом 8. Субсидированная процентная ставка от 0.1% предоставляется на 1 год, далее ставка увеличивается до 5,70%. Срок кредита: от 12 месяцев до 360 месяцев. Первоначальный взнос по ипотеке от 15% от стоимости квартиры. Срок Акции: до 31 августа 2022 года. Не является публичной офертой. Подробнее об условиях кредитования, наличии квартир, на которые распространяется данная Акция, уточнять по телефону:
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