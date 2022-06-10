Теперь любая семья может подать заявку на приобретение квартиры в ипотеку по ставке от 0.1% в жилом комплексе « Шотландия » по адресу: ул. Христенко, 8! О семейных ценностях, европейской эстетике и процентах, читайте в материале altapress.ru.

В центре событий , но вдали от суеты

В развивающейся и современной части спального района Барнаула буквально на глазах вырастает квартал будущего. Речь идет о ЖК «Шотландия». С высоты птичьего полета он напоминает европейские жилые комплексы, построенные по принципу «город в городе».

В ЖК предусмотрена многоэтажная жилая застройка по типу кварталов-урбан-блоков. Внутри каждого дома кроется уютный дворик со своей атмосферой. Это настоящее ноу-хау для Барнаула. Благодаря такому подходу жильцы дома оказывают внутри собственного уголка комфорта и тишины, отгороженного от всего мира.

Жилой комплекс «Шотландия» — это не только комфорт, но и эстетика европейской архитектуры. ЖК продолжает историю развития экологичного и безопасного жилья. Выполненные в европейском стиле дома с полногабаритными квартирами располагаются на экологичной и безопасной территории.

Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры. ГК «Союз»

С заботой о детях

Кстати, придомовая территория полностью отвечает концепции «Шотландии». Застройщик отказался от устоявшихся стереотипов. В частности, для озеленения будут использованы преимущественно хвойные породы деревьев. Между ними найдут свое место каменные горки и другие современные детали благоустройства.

В квартале предусмотрено социальное ядро: школа со спортивным благоустройством (на 1296 мест) и детский сад (260 мест).

Найдется место и для автомобиля. Внутри квартала ЖК «Шотландия» строится большой гараж-стоянка на 400 машиномест.

Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры. ГК «Союз» Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры. ГК «Союз»

Дельное предложение

О преимуществах жилого комплекса можно говорить долго. Но возникает резонный вопрос: может ли себе позволить квартиру в таком современном ЖК обычная барнаульская семья? Особенно на фоне волнений на рынке недвижимости.

На него ответил сам застройщик — ГК «Союз». Он подготовил для потенциальных покупателей квартир в ЖК на ул. Христенко, 8 уникальное предложение — семейную ипотеку от 0,1%*. Но количество квартир ограничено.

«Получить ипотеку вы можете, заполнив заявку на нашем сайте или обратиться к ипотечному специалисту в офисе ГК „Союз“», — рассказали в компании.

Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры. ГК «Союз» Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры. ГК «Союз».

Пять шагов к счастью

Для этого нужно выполнить несколько простых действий:

Первое. Выберите понравившуюся планировку и забронируйте квартиру. Это можно сделать бесплатно , при личном посещении офиса.



Выберите понравившуюся планировку и забронируйте квартиру. Это можно сделать бесплатно при личном посещении офиса. Второе. После того , как вы определились с выбором квартиры от ГК «Союз» и кредитной программой, нужно подать заявку на ипотеку. Консультант поможет правильно заполнить все формы и составит список подходящих банков. Это займет не более 20 минут.



После того как вы определились с выбором квартиры от ГК «Союз» и кредитной программой, нужно подать заявку на ипотеку. Консультант поможет правильно заполнить все формы и составит список подходящих банков. Это займет не более 20 минут. Третье. При положительном решении банка специалист по ипотеке определит дату подписания кредитного договора. В назначенное время клиент подписываете договор долевого участия в офисе компании и кредитный договор в офисе банка.



При положительном решении банка специалист по ипотеке определит дату подписания кредитного договора. В назначенное время клиент подписываете договор долевого участия в офисе компании и кредитный договор в офисе банка. Четвертое. Во время подписания договора менеджер запишет клиента на ближайшую очередь государственной регистрации договора в Росреестре. Сдать документы на регистрацию после подписания кредитного договора обязательно в течение пяти календарных дней.



Во время подписания договора менеджер запишет клиента на ближайшую очередь государственной регистрации договора в Росреестре. Сдать документы на регистрацию после подписания кредитного договора обязательно в течение пяти календарных дней. Пятое. После процедуры госрегистрации необходимо посетить банк для окончательного расчета не позднее , чем за два дня. Не забываем взять с собой экземпляр договора.

Кредитные условия Покупка новостройки по ДДУ , заключенному с компанией СЗ «Шотландия»

заключенному с компанией СЗ «Шотландия» Сумма кредита не ограничена.

Первоначальный взнос от 15%

Срок кредита до 30 лет включительно

Распространяется на отдельные категории квартир. Количество ограничено.**



*,**Застройщик ООО «СЗ «Шотландия». ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА САЙТЕ НАШ.ДОМ. РФ. Ипотека предоставляется в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Генеральная лицензия от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер 1481. Акция распространяется только на квартиры объекта по адресу ул. Христенко, дом 8. Субсидированная процентная ставка от 0.1% предоставляется на 1 год, далее ставка увеличивается до 5,70%. Срок кредита: от 12 месяцев до 360 месяцев. Первоначальный взнос по ипотеке от 15% от стоимости квартиры. Срок Акции: до 31 августа 2022 года. Не является публичной офертой. Подробнее об условиях кредитования, наличии квартир, на которые распространяется данная Акция, уточнять по телефону: 8 (3852) 58-10-58 Количество квартир ограничено.

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