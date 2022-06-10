10 июня
﻿
Недвижимость

Взрывная ставка — от 0.1%*. Как барнаульский застройщик решил поддержать барнаульские семьи

Теперь любая семья может подать заявку на приобретение квартиры в ипотеку по ставке от 0.1% в жилом комплексе «Шотландия» по адресу: ул. Христенко, 8! О семейных ценностях, европейской эстетике и процентах, читайте в материале altapress.ru.

Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
ГК «Союз».

В центре событий, но вдали от суеты

В развивающейся и современной части спального района Барнаула буквально на глазах вырастает квартал будущего. Речь идет о ЖК «Шотландия». С высоты птичьего полета он напоминает европейские жилые комплексы, построенные по принципу «город в городе».

В ЖК предусмотрена многоэтажная жилая застройка по типу кварталов-урбан-блоков. Внутри каждого дома кроется уютный дворик со своей атмосферой. Это настоящее ноу-хау для Барнаула. Благодаря такому подходу жильцы дома оказывают внутри собственного уголка комфорта и тишины, отгороженного от всего мира.

Жилой комплекс «Шотландия» — это не только комфорт, но и эстетика европейской архитектуры. ЖК продолжает историю развития экологичного и безопасного жилья. Выполненные в европейском стиле дома с полногабаритными квартирами располагаются на экологичной и безопасной территории.

Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
ГК «Союз»

С заботой о детях

Кстати, придомовая территория полностью отвечает концепции «Шотландии». Застройщик отказался от устоявшихся стереотипов. В частности, для озеленения будут использованы преимущественно хвойные породы деревьев. Между ними найдут свое место каменные горки и другие современные детали благоустройства.

В квартале предусмотрено социальное ядро: школа со спортивным благоустройством (на 1296 мест) и детский сад (260 мест).

Найдется место и для автомобиля. Внутри квартала ЖК «Шотландия» строится большой гараж-стоянка на 400 машиномест.

Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
ГК «Союз»
Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
ГК «Союз»

Дельное предложение

О преимуществах жилого комплекса можно говорить долго. Но возникает резонный вопрос: может ли себе позволить квартиру в таком современном ЖК обычная барнаульская семья? Особенно на фоне волнений на рынке недвижимости.

На него ответил сам застройщик — ГК «Союз». Он подготовил для потенциальных покупателей квартир в ЖК на ул. Христенко, 8 уникальное предложение — семейную ипотеку от 0,1%*. Но количество квартир ограничено.

«Получить ипотеку вы можете, заполнив заявку на нашем сайте или обратиться к ипотечному специалисту в офисе ГК „Союз“», — рассказали в компании.

Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
ГК «Союз»
Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
ГК «Союз».

Пять шагов к счастью

Для этого нужно выполнить несколько простых действий:

  • Первое. Выберите понравившуюся планировку и забронируйте квартиру. Это можно сделать бесплатно, при личном посещении офиса.
  • Второе. После того, как вы определились с выбором квартиры от ГК «Союз» и кредитной программой, нужно подать заявку на ипотеку. Консультант поможет правильно заполнить все формы и составит список подходящих банков. Это займет не более 20 минут.
  • Третье. При положительном решении банка специалист по ипотеке определит дату подписания кредитного договора. В назначенное время клиент подписываете договор долевого участия в офисе компании и кредитный договор в офисе банка.
  • Четвертое. Во время подписания договора менеджер запишет клиента на ближайшую очередь государственной регистрации договора в Росреестре. Сдать документы на регистрацию после подписания кредитного договора обязательно в течение пяти календарных дней.
  • Пятое. После процедуры госрегистрации необходимо посетить банк для окончательного расчета не позднее, чем за два дня. Не забываем взять с собой экземпляр договора.

Кредитные условия

  • Покупка новостройки по ДДУ, заключенному с компанией СЗ «Шотландия»
  • Сумма кредита не ограничена.
  • Первоначальный взнос от 15%
  • Срок кредита до 30 лет включительно
  • Распространяется на отдельные категории квартир. Количество ограничено.**

*,**Застройщик ООО «СЗ «Шотландия». ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА САЙТЕ НАШ.ДОМ. РФ. Ипотека предоставляется в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Генеральная лицензия от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер 1481. Акция распространяется только на квартиры объекта по адресу ул. Христенко, дом 8. Субсидированная процентная ставка от 0.1% предоставляется на 1 год, далее ставка увеличивается до 5,70%. Срок кредита: от 12 месяцев до 360 месяцев. Первоначальный взнос по ипотеке от 15% от стоимости квартиры. Срок Акции: до 31 августа 2022 года. Не является публичной офертой. Подробнее об условиях кредитования, наличии квартир, на которые распространяется данная Акция, уточнять по телефону: 8 (3852) 58-10-58 Количество квартир ограничено.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ ЗАСТРОЙЩИКА НЕ СУММИРУЮТСЯ!

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость