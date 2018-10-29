Яркие квартиры представят на «Выставке новостроек» в Барнауле

17−18 ноября состоится VI «Выставка новостроек», теперь она пройдет в ТЦ «Галактика». На ней будут представлены десятки жилых домов и тысячи квартир: это как готовое жилье от застройщиков, так и жилье на стадии строительства.

«Яркие квартиры в галактике предложений» — каждая семья выберет для себя подходящее жилье, ведь все новостройки Барнаула «соберутся» в одном месте. На выставке можно будет увидеть макеты домов, изучить планировки и перспективы развития жилого квартала, а также совершить тур на строительную площадку. Определиться с выбором и диапазоном цен помогут специалисты «Единого центра продаж недвижимости». На выставке будут работать представители четырех ведущих банков, которые смогут предложить лучшие условиях для покупки недвижимости.

«Выставка новостроек» проводится в Барнауле уже в шестой раз и неизменно привлекает к себе внимание широтой предложений. В ноябре 2018 года можно будет узнать, где стоит купить квартиры по минимальной цене, как воспользоваться скидкой от застройщика, а также попасть на презентацию новых строительных проектов.

Не пропустите главное событие на строительном рынка Барнаула: 17−18 ноября «Выставка новостроек» в ТЦ «Галактика», 2-й этаж.

«Выставка новостроек». Источник: Единый центр продаж недвижимости