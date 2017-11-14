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ИСК "Союз" и Дмитрий Дюжев покажут барнаульцами запрещенный спектакль "Евгений Онегин"

Сегодня, 11:42.
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Инвестиционно — строительная компания "Союз"  решила подарить жителям города Барнаула спектакль по доступным для каждого ценам.

Дмитрий Дюжев.
Дмитрий Дюжев. Фото : архива ИСК "СОЮЗ".

5 декабря 2017 года в Алтайском театре музыкальной комедии пройдет уникальный моноспектакль – бессмертный пушкинский шедевр "Евгений Онегин" предстанет в выдающейся, но не столь популярной сценической версии литератора Глеба Кржижановского, изначально предназначавшейся для постановки Александра Таирова в 1936 году в Московском камерном театре. Судьба спектакля была вовсе не простая, а его постановка по историческим и политическим причинам состоялась лишь более чем через двадцать лет спустя и при этом лишь частично (благодаря необычайной просветительской деятельности дирижера Геннадия Рождественского). И только в 1980 году состоялась радиопремьера "Онегина".

Весь поэтический текст читает известный актер театра и кино, режиссер Дмитрий Дюжев, обладающий богатым, вкрадчивым, "омузыкаленным" тембром голоса. В его интерпретации бессмертные строки Пушкина и подчеркивающая и полнее раскрывающая их музыка Прокофьева предстанут перед зрителями обновленными и заставят по-новому взглянуть на великое творение светлого гения русской поэтической культуры.

Афиша.
Афиша.

Возможно, главной особенностью этого спектакля является то, что в нем используется специально написанная, яркая музыкальная композиция отечественного мастера – Сергея Сергеевича Прокофьева. Прокофьев с присущим ему объективно-гармоничным художественным взглядом как нельзя лучше передал в музыке образы классического произведения нашей литературы, при этом не изменяя своему стилю и не инсталлируя общепринятые фигуры речи и клише, связанные с пушкинскими временами.

Изысканный и духовный спектакль "Евгений Онегин" в исполнении Дмитрия Дюжева никого не оставит равнодушным и поможет вновь оценить шедевр мировой литературы.

А самой приятной новостью является то, что организатором данного спектакля является инвестиционно-строительная компания "Союз", которая начала старт билетов от 700 руб.

Порадуйте себя и своих близких!

Офис продаж.
Офис продаж.
Приобрести билеты вы можете, обратившись в отдел реализации по любому из двух адресов:
  • пр. Калинина, 112, офис 101.
  • ул. Взлетная, 95, офис продаж.

Телефон для справок – (3852) 58-10-54

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