ЖК "Большая Медведица": заселяем в январе! Не упусти последний шанс приобрести квартиру в готовом доме

В декабре "Большая Медведица" подготовила праздничные цены на свои квартиры:

однокомнатная от 1 636 000 руб;

двухкомнатная от 2 317 000 руб;

трехкомнатная от 3 771 000 руб!

Строительство четвертого дома в жилом комплексе "Большая Медведица" успешно завершено!

Внутренняя и внешняя отделка полностью готовы, инженерные системы налажены и запущено отопление. Дом на ул. Пролетарская, 150 активно готовится к сдаче в эксплуатацию!

У вас есть последняя возможность приобрести жилье в центре города в готовом доме по цене строящегося! Торопитесь – свободных квартир с каждым днем становится все меньше!

Жизнь в центре еще никогда не была такой доступной и удобной! Школа, детские сады, торгово-развлекательные и офисные центры находятся в шаговой доступности. В распоряжении новоселов – двухуровневый подземный паркинг, чтобы машина всегда стояла в тепле; сити-боксы, в которых удобно хранить любые крупногабаритные вещи; детская площадка во дворе, где безопасно могут играть ваши дети.

Приобрести квартиру в "Большой Медведице" легко. Предлагаются разнообразные способы покупки — полная оплата, ипотека, Trade-in. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО), ОАО "Газпромбанк" и других.

Подробнее о новом предложении и жилом комплексе узнавайте по телефону 533-233 или на сайте gk-bm.ru. Мы в соцсетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук".

*Организатор акции: застройщик ООО "Адалин-Строй". Акция действительна до 31 декабря 2017 года. Количество квартир ограничено. С проектной декларацией, а также условиями акции можно ознакомиться на сайте gk-bm.ru.