ЖК "Новая высота" удивил барнаульцев теплым и душевным промо.

Домашний уют и современные технологии – две самые главные составляющие жилого комплекса бизнес-класса "Новая высота". Это проект ИСК "Союз" и ее "дочки" – компании "Главалтайстрой". На мартовских встречах с горожанами креативный застройщик продемонстрировал свой проект во всей красе.
Тепло – еще теплее
В марте посетителей барнаульских кафе и ресторанов ожидал теплый сюрприз. Парни и девушки из ИСК "Союз" приезжали, чтобы укутать их в уютные белоснежные пледы. Восторг и огромное удовольствие – это то, что было написано на лицах каждого получившего подарок.
Умники и умницы
Обаятельный и умный робот, обладатель искусственного интеллекта, пообщался с горожанами в ТРЦ "Арена". Он рассказал о ЖК "Новая высота", а еще душевно поболтал с желающими и даже флиртовал с девушками. Потому что он умница!
Если бы искусственный интеллект мог бы мечтать, он мечтал бы о ЖК "Новая высота".
Елена Греб,
учредитель компании "Главалтайстрой", зам генерального директора по экономике ИСК "Союз":
– Мы не случайно выбрали эти два образа: уютные пледы и искусственный интеллект. Мы хотели уже сейчас создать эффект присутствия в "Новой высоте", чтобы горожане пережили эмоции, которые они будут испытывать в своем новом доме. В этом жилом комплексе человека так же окружат передовые технологии, актуальные архитектурные решения. Ему будет так же уютно.
Что такое ЖК "Новая высота"
- Проект инвестиционно-строительной компании "Союз" и его дочернего предприятия "Главалтайстрой", гарантов исполнения своих обязательств по строительству жилья.
- Жилой комплекс в квартале 2033 на ул. Энтузиастов рядом с действующими школами, детскими садами, магазинами, предприятиями и другой социальной инфраструктурой.
- Комплекс из пяти домов бизнес-класса с презентабельной архитектурой.
- Территория сити-парков с разнообразными прогулочными и спортивными площадками, с комплексами из дерева.
- Высокотехнологичные строения с современной интеллектуальной инженерной инфраструктурой.
Проектная декларация размещена на сайте: www.glavaltaystroy.com
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