Шопинг-гид поможет развеять ноябрьскую скуку

Вышел ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул"
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Не успеем оглянуться, и нас затянет предпраздничная круговерть декабря.
Но пока на дворе ноябрь, а значит, время есть и можно спокойно заняться планированием и не торопясь помечтать. Итак, в ноябре мы планируем:
- Связать объемный свитер — или просто купить.
- Примерить шубу из цветного меха.
- Заняться фитнесом с детьми.
- Стать рыжей бестией — почему бы и нет?
- Превратиться в героя любимой сказки.
Ну и конечно — пройтись по любимым бутикам и отделам в торговых центрах!
Шопинг — он хорош в любой сезон!
Полистать электронную версию номера можно здесь >>
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