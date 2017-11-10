Шоппинг

Шопинг-гид поможет развеять ноябрьскую скуку

Сегодня, 18:45.
Потребитель

Вышел ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул"

Не успеем оглянуться, и нас затянет предпраздничная круговерть декабря.

Но пока на дворе ноябрь, а значит, время есть и можно спокойно заняться планированием и не торопясь помечтать. Итак, в ноябре мы планируем:

  • Связать объемный свитер — или просто купить.
  • Примерить шубу из цветного меха.
  • Заняться фитнесом с детьми.
  • Стать рыжей бестией — почему бы и нет?
  • Превратиться в героя любимой сказки.

Ну и конечно — пройтись по любимым бутикам и отделам в торговых центрах!

Шопинг — он хорош в любой сезон!

Полистать электронную версию номера можно здесь >>

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