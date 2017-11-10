Шопинг-гид поможет развеять ноябрьскую скуку

Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Ноябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".

Не успеем оглянуться, и нас затянет предпраздничная круговерть декабря.

Но пока на дворе ноябрь, а значит, время есть и можно спокойно заняться планированием и не торопясь помечтать. Итак, в ноябре мы планируем:

Связать объемный свитер — или просто купить.

Примерить шубу из цветного меха.

Заняться фитнесом с детьми.

Стать рыжей бестией — почему бы и нет?

Превратиться в героя любимой сказки.

Ну и конечно — пройтись по любимым бутикам и отделам в торговых центрах!

Шопинг — он хорош в любой сезон!

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