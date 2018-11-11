Топ-5 вещей осени-2018, которые должны быть в косметичке

Матовая помада
Главными трендами осени в косметике вновь стали яркие помады. Три цвета, которые точно стоит приобрести: красный-мандарин, шоколад и кроваво-красный
Стоимость: 110 рублей
Щетка для очистки кожи лица
Механическая щеточка хорошо очищает лицо. Но злоупотреблять её использованием не стоит — можно навредить чувствительной коже лица. Сочетайте её с обычным средством для умывания 3 раза в неделю.
Стоимость: 1520 рублей
Набор кистей для макияжа
Универсальные и не дорогие кисти пригодятся для ежедневного и вечернего макияжа. Важное правило — регулярно очищайте их от использованных средств. Так вы позаботитесь и о кистях, и о коже лица — ведь ворсинки притягивают к себе пыль и микробы.
Стоимость: 350 — 450 рублей
Щётка для массажа
Такими щетками пользовались ещё греки и японцы в глубокой древности. Массаж производится на сухую кожу. Можно сочетать со скрабами. Регулярное использование улучшает кровообращение, устраняет детоксикацию и стимулирует регенерации кожи
Стоимость: 450 рублей
Патчи
Эти «наклейки» на область вокруг глаз стали популярными. Они помогают снять усталость и привести кожу в тонус.
Стоимость: 130 рублей
Палетка теней для век
Универсальный набор теней в компактной упаковке — всё что нужно девушке, которая следит за трендами макияжа. В серии представлены несколько палеток разных оттенков.
Стоимость: 300 рублей