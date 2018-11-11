Топ-5 вещей осени-2018, которые должны быть в косметичке

Матовая помада

Косметические маст хевы aliexpress.com

Главными трендами осени в косметике вновь стали яркие помады. Три цвета, которые точно стоит приобрести: красный-мандарин, шоколад и кроваво-красный

Стоимость: 110 рублей

Ссылка на товар

Щетка для очистки кожи лица

Косметические маст хевы aliexpress.com

Механическая щеточка хорошо очищает лицо. Но злоупотреблять её использованием не стоит — можно навредить чувствительной коже лица. Сочетайте её с обычным средством для умывания 3 раза в неделю.

Стоимость: 1520 рублей

Ссылка на товар

Набор кистей для макияжа

Косметические маст хевы aliexpress.com

Универсальные и не дорогие кисти пригодятся для ежедневного и вечернего макияжа. Важное правило — регулярно очищайте их от использованных средств. Так вы позаботитесь и о кистях, и о коже лица — ведь ворсинки притягивают к себе пыль и микробы.

Стоимость: 350 — 450 рублей

Ссылка на товар

Щётка для массажа

Косметические маст хевы aliexpress.com

Такими щетками пользовались ещё греки и японцы в глубокой древности. Массаж производится на сухую кожу. Можно сочетать со скрабами. Регулярное использование улучшает кровообращение, устраняет детоксикацию и стимулирует регенерации кожи

Стоимость: 450 рублей

Ссылка на товар

Патчи

Косметические маст хевы aliexpress.com

Эти «наклейки» на область вокруг глаз стали популярными. Они помогают снять усталость и привести кожу в тонус.

Стоимость: 130 рублей

Ссылка на товар

Палетка теней для век

Косметические маст хевы aliexpress.com

Универсальный набор теней в компактной упаковке — всё что нужно девушке, которая следит за трендами макияжа. В серии представлены несколько палеток разных оттенков.

Стоимость: 300 рублей

Ссылка на товар