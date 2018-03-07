Уехавший в Москву барнаульский стилист работает с Равшаной Курковой и Валерией

Максим родился в Барнауле, в многодетной семье, где был седьмым ребенком, выучился на парикмахера и до 2007 года он работал в барнаульском салоне. В интервью altapress.ru он рассказал, трудно ли было покорять столицу, бывают ли хорошие и плохие парикмахеры и какие стрижки в моде.

Как он уехал в Москву

— Максим, расскажите как парню из Барнаула удалось стать топовым стилистом в Москве?

— Сначала небольшая предыстория - признаюсь честно, я верю в магию чисел. Однажды я обратил внимание, какое положительное значение играет в моей жизни цифра 7: я — седьмой ребенок в семье, мне везет в даты, в которых есть семерка. Даже если мне нравится человек, в его дате рождения обязательно есть эта цифра. Поэтому все важные дела я откладываю на эти даты.

Ну и вот, 27 января 2007 года я решил уехать в Москву. А до этого работал в барнаульском салоне красоты "Домино". Так получилось, что примерно в это же время в Москву решили перебраться несколько моих друзей из Барнаула и Новосибирска, которые достаточно быстро нашли работу, или ехали уже на конкретное место.

Со мной так не произошло. Я несколько недель ходил по салонам, искал работу, но безуспешно — тогда, десять лет назад мастер без клиентов был никому не нужен. Потому что как считалось ? Приходит парикмахер, приводит с собой клиентов, уходит и их уводит. Сейчас, кстати, ситуация изменилась — салон просто набирает мастеров и все. А тогда я упорно ходил по всем салонам и через 3 недели нашел себе место и просто стал упорно трудиться.

Причем важно ведь не только красить и стричь хорошо, но и всегда думать о людях, которые к тебе приходят — как сделать так, чтобы человек остался доволен и прической и общением с мастером.

В общем, уже через девять месяцев у меня были свои постоянные клиенты, и я мог спокойно пойти в другой салон, что я и сделал. В следующем салоне я проработал больше пяти лет. Параллельно у меня шла история с конкурсами: стал участвовать в разных конкурсах профессионального мастерства, точнее, еще в Барнауле этим начал заниматься, а в Москве продолжил.

Конечно, это тема отнимает много сил и времени. Поучаствовав в куче разных профессиональных состязаний, я сделал для себя вывод, что нужно выбирать только правильные конкурсы.

— Это какие?

— Которые дают нужный результат — а это хороший призовой фонд и карьерный рост. После конкурса ты должен ощутимо подниматься на следующую ступеньку в профессии таким стал для меня "Colour Trophy" L’Oreal Professionnel в 2011.

Это не мой город

— Что было самым трудным в Москве?

— Для меня — найти работу.

— Москва — это Ваш город?

— Если честно — не мой. Первый раз я попал туда в 2005 примерно году, посмотреть чемпионат мира по парикмахерскому искусству. И город мне понравился не очень, наверное, просто где-то не оправдал ожиданий. Я мечтал видеть что-то вроде русского Нью-Йорка, наверное. Но потом стал ездить чаще, нашел в столице для себя много интересного, туда переехало много моих друзей. Так что с общением проблем не было и мой окончательный отъезд был легким.

— Вы считаете что уже покорили Москву?

— Я бы так не сказал. Но был такой момент, когда мне захотелось уехать в Европу — Прибалтику, например. Я очень люблю Вильнюс и Таллин с населением около 300 тысяч жителей, все таки мне ближе маленькие городки, такие, как Барнаул.

Прибалтийские столицы в этом смысле идеальны — они по домашнему уютны, но в то же время жизнь в них столичная: рестораны, магазины, возможности для путешествий. Но потом я передумал уезжать из Москвы — у меня все таки здесь все хорошо, зачем же это терять и начинать с нуля? Я бы и из Барнаула не уехал, если бы здесь у меня все сложилось. Ну, и самое главное в Москве у меня много очень интересной работы на фэшн и рекламных съемках, а там такого не будет, поэтому я решил, что остаюсь.

Что будет модным

— Максим, расскажите, какой главный тренд сезона "весна-лето 2018" в женских стрижках?

— Недавнюю тенденцию на супер короткие стрижки сменила мода на волосы средней длины. Прически на основе каре — это многовариативное направление, здесь и градуированное каре, и каре с ровным срезом, длина варьируется от плеч до подбородка и выше.

На пике актуальности заданное Prada и русской моделью Кристиной Грикайте графичное короткое каре. Эта стрижка придает стиль и характер, она очень популярна сейчас среди моделей. И если модель хочет иметь большой объем работы, она остригает волосы. Это интересная длина и у таких девушек много заказов.

— Раскройте секрет, секрет как женщине при минимуме затрат ( временных и финансовых) выглядеть максимально эффектно?

— Увы, одновременно это невозможно, получается "либо-либо": чтобы выглядеть эффектно, нужно либо потратить время, самостоятельно экспериментируя с укладками и уходом, либо просто идти в салон, где экономите время, но тратите деньги. Так не бывает, чтобы результат был без приложения усилий.

Разумеется, девушка вполне может сделать себе укладку дома самостоятельно, но даже если вы виртуозно владеете плойкой понадобится минут 20 дополнительного времени. К тому же психологический эффект — если человек немного поработал над своей внешностью, он чувствует себя увереннее, выходя из дома.

Как выбрать стрижку и найти мастера

— Животрепещущий вопрос для многих женщин: как выбрать себе правильно форму и длину стрижки?

— Без профессиональной помощи это будет сделать нелегко. Лучше всего выбирать новые прически получается делать у тех, кто часто снимается для журналов, часто общается с самыми именитыми стилистами: звезды, модели.

Например, я работал с Валерией или Равшаной Курковой — они, садясь в кресло, сразу говорят — вот тут так, тут — так. А это знание слабых и сильных сторон своих волос складывается из десятков консультаций и правильное решение рождается из суммы разных профессиональных мнений. Поэтому, чем больше консультаций, тем лучше.

Часто бывает, что женщина годами ходит к одному парикмахеру и его мнение воспринимает как единственно верное, а иногда очень полезен свежий взгляд. К тому же важно понимать, что человеку может быть комфортно с одной прической, а выглядеть лучше в глазах окружающих он будет с другой. Все говорят: "Ой, как тебе идет этот цвет", а вам не нравится, не ваше это. Зачем же себя мучить? Нужно найти компромисс между эстетикой и комфортом.

— Максим, а как тогда найти хорошего мастера?

— Нет такого понятия хороший мастер или плохой — есть подходящий для вас и неподходящий. Ведь факторов много: насколько грамотно мастер подобрал стиль, нашли ли вы общий язык, поняли ли друг друга, насколько он приятный человек в общении, удобно ли расположен салон. То есть, если мастер не понравился, еще не значит, что он плохой специалист — может, просто не комфортный для вас человек. Главный критерий оценки — если вы хотите вернуться к парикмахеру, значит он подходящий,

Справка

Максим Рокицкий, 34 года. творческий партнёр L’Oreal Professionnel, работает в салоне Beauty corner, входит в топ-стилистов Москвы. Победитель конкурса "Colour Trophy"-2011, чемпион России.

О новых трендах в прическах боле подробно в интервью Максима Рокицкоого в мартовском Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Редакция выражает благодарность студию стиля "Бриолин" за помощь в организации интервью.