Алтай-Кокс помог обустроить спортивные площадки в Заринске

Финалист конкурса «Молодой лидер» Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Дина Кандакова организовала в Заринске обустройство двух современных площадок с уличными тренажерами при финансовой поддержке социального партнера НЛМК — благотворительного фонда «Милосердие».

Фонд «Милосердие» реализует волонтерскую программу «Стальное дерево». Конкурсная комиссия рассматривает проекты по улучшению качества жизни и городской среды. Победители получают гранты до 300 тысяч рублей.

На средства волонтерской программы Дина установила уличные тренажеры на стадионе школы № 3. А потом расширила проект «Спорт в каждый двор» на школу № 15, обратившись за финансовой поддержкой в фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева. В обустройстве спортивных площадок помогали администрация города, депутаты заринского горсобрания и предприниматели.

Дина Кандакова,

сотрудница Алтай-Кокса:

Помимо установки 11 новых тренажеров, мы с волонтерами обновили имеющиеся турники. В школе № 15 открыли площадку для пляжного волейбола. Главная цель моего проекта — сделать уличный спорт доступнее для заринских ребятишек.

В день открытия площадок в каждой школе прошел спортивный праздник, который собрал около 800 горожан. Школьники участвовали в эстафетах, кроссах, мастер-классах, «зарядке со стражем порядка». Лучшая команда болельщиков выиграла экскурсию на Алтай-Кокс. Сильнейшие волейбольные команды города провели открытые тренировки. Гости праздника делали фотосессии в тематической фотозоне для конкурса, который проходит в группе Алтай-Кокса ВКонтакте. Победителей конкурса ждут спортивные призы.

Фоторепортаж с открытия площадки можно посмотреть по ссылке.

Открытие спортивных площадок. Фото: архив ОАО «Алтай-Кокс» Открытие спортивных площадок. Фото: архив ОАО «Алтай-Кокс» Открытие спортивных площадок. Фото: архив ОАО «Алтай-Кокс» Открытие спортивных площадок. Фото: архив ОАО «Алтай-Кокс»

Восемь финалистов конкурса «Молодой лидер Алтай-Кокса» представили свои инициативы конкурсной комиссии «Стального дерева» и администрации Заринска. На средства фонда в городе обустроят детские и спортивные площадки, отремонтируют актовый зал в общежитии для пожилых людей, обновят спортивный инвентарь в детском доме.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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