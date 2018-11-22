Звезды советского и российского хоккея проведут гала-матчи в Алтайском крае

23−24 ноября в Барнауле и Целинном районе выступит сборная легенд отечественного хоккея. Чемпионы Олимпийских игр, победители мировых и европейских чемпионатов в составе сборных СССР и России приедут на Алтай по приглашению компании «Бочкари», которая оказывает значительную поддержку развитию хоккея в регионе.

Сергей Бабинов, Василий Первухин, Илья Бякин, Игорь Болдин, Вячеслав Буцаев, Андрей Николишин, Владимир Мышкин и Ильдар Мухометов — эти и многие другие прославленные хоккеисты приняли приглашение посетить Алтайский край. Организаторами крупного спортивного праздника выступила компания «Бочкари», отмечающая свой 30-летний юбилей в следующем году. Звезды проведут хоккейные матчи с любительскими командами Алтайского края и мастер-классы для наших юных хоккеистов. Для болельщиков будет организована автограф-сессия.

Основные спортивные мероприятия состоятся 23 ноября в Барнауле на льду Дворца спорта «Карандин-Арена». В 16.00 там начнется матч сборной легенд отечественного хоккея и сборной НХЛ (Ночной хоккейной лиги) Алтайского края. На следующий день, 24 ноября, гости отправятся в село Бочкари Целиннного района, где на местной ледовой арене сразятся с командой «Бочкари».

Поездка хоккейных мастеров в небольшое село Алтайского края — знак признания того, что в Бочкарях хоккей не просто развивается, а является видом спорта номер один. В 2015 году по инициативе генерального директора местного предприятия Вадима Смагина в сельской местности Алтайского края силами компании «Бочкари» впервые была построена современная ледовая арена. Площадь спортивного сооружения составила 2300 кв. м. Кроме хоккейного катка стандартного размера (56×26 м), здесь для удобства спортсменов функционируют тёплые раздевалки и душевые. Ледовая арена является круглогодичной, благодаря чему в Бочкарях теперь проводятся хоккейные соревнования самого различного уровня.

Юношеские хоккейные команды из Бочкарей уже зарекомендовали себя на краевом уровне: они становились победителями краевых соревнований среди сельских команд, были призерами турнира «Золотая шайба». Взрослая любительская команда компании «Бочкари» является постоянным участником турнира «Ночная хоккейная лига», который был организован по инициативе президента России Владимира Путина. В шестом сезоне НХЛ в Сочи проходили финальные матчи этих соревнований, где впервые выступила и команда «Бочкари». В настоящее время она является постоянным участником финальных турниров НХЛ. В 2017 году «Бочкари» заняли первое место и стали обладателями «Малого Кубка Лиги Надежды» в финале НХЛ в Сочи.

23 Ноября программа

14.00−15.00 Автограф-сессия ЛЕГЕНД в фойе 14.00−15.00 Мастер-класс для ДЮСШ 15.00−15.15 пресс-конференция ветеранов 15.50- 16.00 Торжественное открытие 16.00−19.00 Гала-матч

Состав команды «Легенды НХЛ». Источник: предоставлено рекламодателем

Ильдар Мухометов Двукратный чемпион России

Трехкратный обладатель Кубка Межнациональной хоккейной лиги

Сергей Бабинов Олимпийский чемпион

Четырёхкратный чемпион мира и Европы

Обладатель Кубка Канады

Девятикратный чемпион СССР

Ирек Гимаев Трёхкратный чемпион мира

Четырехкратный чемпион Европы

Обладатель Кубка Канады

Восьмикратный чемпион СССР

Борис Миронов Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр

Многократный призер чемпионатов СССР

Василий Первухин Олимпийский чемпион

Шестикратный чемпион мира

Восьмикратный чемпион Европы

Обладатель Кубка Канады

Многократный призер чемпионата Советского союза

Александр Гуськов Двукратный чемпион России

Илья Бякин Олимпийский чемпион ( 1988);

1988); Трехкратный чемпион мира

Двукратный чемпион Европы

Многократный призер чемпионата Советского союза

Игорь Болдин Олимпийский чемпион

Многократный призер чемпионата Советского союза

Вячеслав Буцаев Олимпийский чемпион

Чемпион мира

Двукратный чемпион России

Чемпион Швеции

Евгений Давыдов Олимпийский чемпион

Чемпион мира

Трёхкратный чемпион СССР

Андрей Николишин Чемпион мира

Чемпион России

Обладатель Кубка Межнациональной хоккейной лиги

Игорь Мишуков Чемпион СССР

Владимир Мышкин Олимпийский чемпион

Шестикратный чемпион мира

Обладатель Кубка Канады

Двукратный чемпион СССР

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