4 февраля -16°C
﻿
Спорт
52

«Мария-Ра» предложила своим покупателям угадать олимпийских чемпионов

В преддверии зимней Олимпиады компания «Мария-Ра» запустила голосование за участников Олимпийской сборной России.

Олимпиада.
Олимпиада.
Источник: СС0

С 4 по 20 февраля покупатели торговой сети «Мария-Ра» смогут регистрировать свои чеки на сайте сети и отдавать голоса за тех спортсменов из российской сборной, которые, по их мнению, завоюют золотые награды. Проголосовать смогут жители более чем 260 населенных пунктов в 5-и регионах Сибири.

23 февраля среди тех покупателей, чьи голоса были отданы за спортсменов-обладателей олимпийского золота, «Мария-Ра» разыграет 100 спортивных призов: 5 комплектов горных лыж, 5 комплектов для сноуборда, 10 пар лыж, 30 пар коньков и 50 пар палочек для скандинавской ходьбы. Все призы будут подобраны с учетом индивидуальных размеров и доставлены лично в руки удачливым сибирякам, чтобы они могли еще в этом сезоне заняться спортом, как и победители зимних Олимпийских игр-2022.

По результатам покупательского рейтинга, 10 российских спортсменов, завоевавших «золотые» медали Олимпиады и набравшие максимум голосов, получат в подарок путевки в Горный Алтай. Спортсмены смогут отдохнуть, познакомиться с красотами алтайских гор и зарядиться их силой, чтобы продолжить свои спортивные достижения.

«Мы надеемся, что миллионы наших покупателей примут участие в акции и с помощью голосования выразят свою поддержку российским спортсменам. В „Мария-Ра“ огромное внимание уделяется формированию ценностей здорового и активного образа жизни, поддержке детского и подросткового спорта. Мы проводим лыжные праздники и марафоны на Трассе здоровья. Поэтому такое событие как зимние Олимпийские игры не могло остаться без внимания», — отметили в компании.

Источник: «Мария-Ра»

Справка

Компания «Мария-Ра» уже более 20 лет занимается популяризацией лыжного спорта. Один из самых значимых социальных проектов сибирской торговой сети — Трасса Здоровья. Это специально подготовленная 25-и километровая трасса в уникальном Ленточном бору Барнаула, на которой в зимнее время компания прокладывает лыжню и проводит массовые лыжные мероприятия.

Барнаульцы и гости города могут ежедневно посещать Трассу, выбирая удобную для себя дистанцию. Кроме того, в течение лыжного сезона по выходным компания «Мария-Ра» угощает лыжников и гостей Трассы витаминным чаем совершенно бесплатно. На лыжные марафоны «Мария-Ра» приезжают спортсмены и любители лыжного спорта со всей Сибири. Летом Трасса Здоровья принимает тысячи любителей бега, велоспорта, скандинавской ходьбы и прогулок.

*Организатор акции: ООО «РОЗНИЦА К-1» (ОГРНИП 1052242262478). Акция действует с 4 по 20 февраля 2022 г. Розыгрыш призов состоится 23 февраля 2022 г на сайте maria-ra.ru. Подробнее об организаторе и условиях проведения акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8−800−1000−810 или на сайте maria-ra.ru

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость