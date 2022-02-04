«Мария-Ра» предложила своим покупателям угадать олимпийских чемпионов

С 4 по 20 февраля покупатели торговой сети «Мария-Ра» смогут регистрировать свои чеки на сайте сети и отдавать голоса за тех спортсменов из российской сборной, которые, по их мнению, завоюют золотые награды. Проголосовать смогут жители более чем 260 населенных пунктов в 5-и регионах Сибири.

23 февраля среди тех покупателей, чьи голоса были отданы за спортсменов-обладателей олимпийского золота, «Мария-Ра» разыграет 100 спортивных призов: 5 комплектов горных лыж, 5 комплектов для сноуборда, 10 пар лыж, 30 пар коньков и 50 пар палочек для скандинавской ходьбы. Все призы будут подобраны с учетом индивидуальных размеров и доставлены лично в руки удачливым сибирякам, чтобы они могли еще в этом сезоне заняться спортом, как и победители зимних Олимпийских игр-2022.

По результатам покупательского рейтинга, 10 российских спортсменов, завоевавших «золотые» медали Олимпиады и набравшие максимум голосов, получат в подарок путевки в Горный Алтай. Спортсмены смогут отдохнуть, познакомиться с красотами алтайских гор и зарядиться их силой, чтобы продолжить свои спортивные достижения.

«Мы надеемся, что миллионы наших покупателей примут участие в акции и с помощью голосования выразят свою поддержку российским спортсменам. В „Мария-Ра“ огромное внимание уделяется формированию ценностей здорового и активного образа жизни, поддержке детского и подросткового спорта. Мы проводим лыжные праздники и марафоны на Трассе здоровья. Поэтому такое событие как зимние Олимпийские игры не могло остаться без внимания», — отметили в компании.

Источник: «Мария-Ра»

Справка Компания «Мария-Ра» уже более 20 лет занимается популяризацией лыжного спорта. Один из самых значимых социальных проектов сибирской торговой сети — Трасса Здоровья. Это специально подготовленная 25-и километровая трасса в уникальном Ленточном бору Барнаула, на которой в зимнее время компания прокладывает лыжню и проводит массовые лыжные мероприятия. Барнаульцы и гости города могут ежедневно посещать Трассу, выбирая удобную для себя дистанцию. Кроме того, в течение лыжного сезона по выходным компания «Мария-Ра» угощает лыжников и гостей Трассы витаминным чаем совершенно бесплатно. На лыжные марафоны «Мария-Ра» приезжают спортсмены и любители лыжного спорта со всей Сибири. Летом Трасса Здоровья принимает тысячи любителей бега, велоспорта, скандинавской ходьбы и прогулок.

*Организатор акции: ООО «РОЗНИЦА К-1» (ОГРНИП 1052242262478). Акция действует с 4 по 20 февраля 2022 г. Розыгрыш призов состоится 23 февраля 2022 г на сайте maria-ra.ru. Подробнее об организаторе и условиях проведения акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8−800−1000−810 или на сайте maria-ra.ru