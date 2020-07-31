«Мы готовы работать»: владелец «Магис-Спорта» просит губернатора открыть фитнес-клубы в Барнауле

Владимир Гордейчик написал в своем аккаунте в Facebook пост-обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

В нем гендиректор «Магис-Спорта» говорит о том, что фитнес-отрасль в регионе находится на карантине с 27 марта, а сегодня уже полностью готова возобновить свою работу.

«70 регионов нашей страны уже открыли фитнес-клубы: Татарстан с середины мая, Кемеровская область с июня, Москва 23 июня, Московская область 1 июля. Опыт их открытия после карантина в разных регионах уже более чем достаточный. Он говорит нам о следующем — ни в одном регионе после открытия не было замечено увеличения количества заболевших COVID-19», — написал Владимир Гордейчик.

В обращении также говорится, что фитнес-клубы в Барнауле полностью готовы к открытию с соблюдением всех необходимых санитарных норм разработанных Роспотребнадзором РФ за подписью Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Поповой.