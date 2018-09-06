На Алтае прошел большой праздник бега «Горный ЗаБег»

19 августа в Чемальском районе Республики Алтай прошел третий полумарафон и праздник бега «Горный ЗаБег» .

Третий полумарафон и праздник бега «Горный ЗаБег»

В этом году для определения результатов на празднике бега «Горный ЗаБег» впервые на Алтае применялась электронная система хронометража.

Свои силы можно было попробовать в забегах на дистанции 3, 5, 10 или 21.1 километра.

Для всех участников забегов и гостей праздника была организована развлекательная программа с конкурсами, призами и выступлением кавер-группы Live and drive.

Следующий праздник бега и полумарафон «Горный ЗаБег» состоится в Чемальском районе 25 августа 2019 года.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно в инстаграме проекта: @gornyzabeg

Или на официальном сайте проекта: run.sad-pionov.ru

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