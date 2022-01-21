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Последние новости футбола

Популярные футбольные чемпионаты сейчас на паузе, но новостей футбола для фанатов более чем достаточно. Мы поговорим про такие популярные новости футбола как увольнение Андрея Шевченко. Сейчас открыто зимнее трансферное окно, и в нем происходит много интересных событий, такие как трансфер Виталия Миколенка в Эвертон. Он попробует себя проявить в лучшем чемпионате, которым является Английская Премьер Лига.

Мяч. Стадион. Футбол
Мяч. Стадион. Футбол
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Все о трансфере Миколенко в Эвертон

Трансфер экс-игрока Динамо — пока что главное событие зимы и одно из самых значимых в истории украинского футбола. Переход Виталия Миколенко стал третьим по дороговизне трансферов игроков Динамо. Больше, чем за 22-летнего игрока сборной Украины, бело-синим платили лишь дважды. Так, в 1999-м Милан отдал Динамо 23,9 миллиона евро за Шевченко, а в 2017 дортмундская Боруссия заплатила 25 миллионов за Андрея Ярмоленко.

Виталий Миколенко уже дебютировал в Эвертоне в матче 1/32 финала Кубка Англии против Халл Сити. Украинец отыграл все 120 минут и помог ирискам добыть победу со счетом 3:2. Главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес также отметил хорошую игру украинца, увидел его боевой настрой и сказал, что матч для Виталия выдался хорошим.

Но далее события развивались непредсказуемо, Эвертон после поражения от Норвича объявил об увольнении главного тренера. В этом матче в рамках АПЛ украинец также провел все 90 минут на поле и отметился парочкой хороших отборов.

Андрея Шевченко уволили с поста главного тренера в Дженоа

Дженоа уволила Андрея Шевченко с поста главного тренера. Крайним для Андрея в Дженоа стал матч против Милана, который со счетом 1:3 его клуб проиграл.

Жаль, что руководство клуба продолжает часто менять тренеров. Андрей был третьим за сезон и такие качели ни к чему хорошему не приведут. Клуб уже с новым и. о тренера проиграл Фиорентине со счетом 0:6.

Напомним, что Андрей пришел в клуб в разгар сезона, в клубе была ковидная вспышка, плюс очень сложный календарь.

И, вдобавок, Андрею достался клуб с 7 игроками в лазарете, и 3 на скамейке запасных, было понятно что удачного старта не будет. Андрей пытался выстроить хоть какую-то игру у подчиненных и пару раз это удавалось.

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