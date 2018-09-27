Приглашаем на бесплатные занятия единоборствами в «Магис Дети»

С 1 по 7 октября приглашаем детей и их родителей на неделю единоборств в «Магис Дети» . Бесплатное пробное занятие для детей в одном из направлений на выбор: дзюдо, каратэ, смешанные единоборства, таэквон-до, бокс и кикбоксинг!

Единоборства — отличный способ воспитать дисциплинированного ребенка с сильным характером и морально-волевыми качествами, который сможет постоять за себя. Участие в спаррингах и соревнованиях научит не пасовать перед жизненными ситуациями. А воспринимать их как вызов, ставить цели и добиваться результатов.

Единоборства. Фото: архив «Магис Дети»

В рамках недели единоборств ваш малыш сможет посетить одно бесплатное занятие под руководством опытного тренера, а вы сможете понаблюдать за тренировкой!

Занимаясь в «Магис Дети» единоборствами, ребята успешно проходят аттестацию на пояса, принимают участие в различных конкурсах и соревнованиях. И не просто участвуют, а завоевывают медали!

Единоборства. Фото: архив «Магис Дети»

Ознакомьтесь с каждым направлением подробнее и запишите вашего ребёнка на бесплатное пробное занятие по телефонам:

ул. Взлетная , 25 — тел. 535−055,

25 — тел. 535−055, пр-т Красноармейский , 25 — тел. 538−222.

Или оставьте заявку на сайте magis-sport.ru/deti