Турнир по армейскому рукопашному бою пройдёт в Барнауле

1−2 ноября 2018 года на арене спорткомплекса «Победа» (А. Петрова, 146-г) пройдёт этап Кубка Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою на приз Героя России Владимира Анатольевича Шаманова. На торжественном открытии гостей ждет интересная шоу-программа и показательные выступления . Вход свободный.

Турнир проводится в регионе уже шестой год и является мастерским — участники после выступлений могут получить звание мастера спорта. В 2015 году он был признан лучшим в нашей стране турниром Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою. В этом году в Барнаул приедут более 120 бойцов из 12 регионов России. Алтайский край будут представлять лучшие спортсмены из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска.

1−2 ноября с 10.00 пройдут предварительные бои. 2 ноября в 16.00 состоится торжественное открытие с шоу-программой, в которой могут принять участие все желающие. Затем главная интрига — финал турнира и награждение победителей.

Организатором и основателем турнира является Алтайский краевой фонд спортивного и военно-патриотического воспитания «Лидер». Турнир проводится с целью развития спортивных и военно-патриотических инициатив на территории Алтайского края и СФО, формирования у молодого поколения интереса к здоровому образу жизни и стремления поступить на службу в Вооруженные силы Российской Федерации.