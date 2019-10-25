Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 октября 2°C

В Барнауле собрались сильнейшие вояки страны, чтобы бить друг друга руками и ногами

25 октября в Барнауле стартовал традиционный турнир по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова. В течение двух дней военнослужащие будут выяснять, кто из них сильнее.

Турнир по армейскому рукопашному бою. 25 октября 2019 год
Турнир по армейскому рукопашному бою. 25 октября 2019 год
Дмитрий Лямзин

Турнир проводится в регионе уже седьмой год и является мастерским — его победители после успешных выступлений могут получить звание мастера спорта.

В 2015 году барнаульский турнир был признан лучшим в нашей стране среди всех соревнований Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою.

В этом году на Алтай приехали более 120 бойцов из 12 регионов России.

Алтайский край будут представлять лучшие спортсмены из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска.

25 октября в спорткомплексе «Победа» (ул. А. Петрова, 146-г) начались предварительные бои. 26 октября в 14.00 стартуют финалы, эту часть соревнований откроет губернатор края Виктор Томенко.

Турнир по армейскому рукопашному бою. 25 октября 2019 год
Турнир по армейскому рукопашному бою. 25 октября 2019 год
Дмитрий Лямзин

Справка

Владимир Шаманов — бывший главнокомандующий ВДВ (2009−2016 годы). В настоящий момент возглавляет комитет Госдумы РФ по обороне. В Барнауле он проживал на улице Мамонтова, пишет «Алтайский спорт». Мама Владимира Шаманова — Галина Евгеньевна — многократная чемпионка края по лыжным гонкам, легкой атлетике и велосипедному спорту.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость