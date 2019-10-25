В Барнауле собрались сильнейшие вояки страны, чтобы бить друг друга руками и ногами

25 октября в Барнауле стартовал традиционный турнир по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова. В течение двух дней военнослужащие будут выяснять, кто из них сильнее.

Турнир по армейскому рукопашному бою. 25 октября 2019 год

Турнир проводится в регионе уже седьмой год и является мастерским — его победители после успешных выступлений могут получить звание мастера спорта.

В 2015 году барнаульский турнир был признан лучшим в нашей стране среди всех соревнований Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою.

В этом году на Алтай приехали более 120 бойцов из 12 регионов России.

Алтайский край будут представлять лучшие спортсмены из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска.

25 октября в спорткомплексе «Победа» (ул. А. Петрова, 146-г) начались предварительные бои. 26 октября в 14.00 стартуют финалы, эту часть соревнований откроет губернатор края Виктор Томенко.

Турнир по армейскому рукопашному бою. 25 октября 2019 год Дмитрий Лямзин

Справка

Владимир Шаманов — бывший главнокомандующий ВДВ (2009−2016 годы). В настоящий момент возглавляет комитет Госдумы РФ по обороне. В Барнауле он проживал на улице Мамонтова, пишет «Алтайский спорт». Мама Владимира Шаманова — Галина Евгеньевна — многократная чемпионка края по лыжным гонкам, легкой атлетике и велосипедному спорту.