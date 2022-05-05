5 мая
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Спорт

В Барнауле состоится турнир по биатлону «Эстафета поколений»

8 мая 2022 г. на биатлонном комплексе «Алтайского училища олимпийского резерва» в программе краевых соревнований по летнему биатлону состоится «Эстафета поколений», посвященная «Дню Победы», а также в поддержку Российской армии, участвующей в военной спецоперации на Украине. Организаторами мероприятия выступают: Министерство спорта Алтайского края, Фонд социальных проектов Александра Локтева, АКСОО «Союза ветеранов биатлона Алтая», ОО «Федерация биатлона Алтайского края», ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».

В Барнауле состоится «Эстафета поколений».
В Барнауле состоится «Эстафета поколений».
Фото предоставлено организатором

Информационную поддержку традиционно оказывает «Барнаульский пивоваренный завод».

На старт выйдут биатлонисты всех возрастов, самые юные биатлонисты — воспитанники Барнаульской федерации биатлона, которые только начинают свой спортивный путь, спортсмены, входящие в сборную команду страны, действующие чемпионы России и биатлонисты категории «Мастерс». Возрастная категория максимальная — от 9 лет до 70 лет.

Такие соревнования проводятся только в Барнауле, их уникальность в том, что в одной эстафете используется и пневматическое оружие, из которого стреляют младшие, и малокалиберное, из которого стреляют старшие.

В Барнауле состоится «Эстафета поколений».
В Барнауле состоится «Эстафета поколений».
Фото предоставлено организатором

Эстафетная гонка традиционно включает 5 этапов со стрельбой на 2-х рубежах. Эстафета передается от молодых, более старшим участникам.

В составе команд представители не только Алтайского края, но и других регионов России: Томская область, Новосибирская область, Республика Алтай.

В командах известные в прошлом биатлонисты: заслуженный мастер спорта по биатлону, чемпион мира Анатолий Жданович, победитель международных соревнований Иван Лыжин, среди действующих спортсменов: представители сборной команды России Павел Волков, Екатерина Копырина, Валерия Дмитриева.

В Барнауле состоится «Эстафета поколений».
В Барнауле состоится «Эстафета поколений».
Фото предоставлено организатором

«Эстафета поколений» — добрая традиция, которую хранят и чтут ветераны Алтайского биатлона на протяжении многих лет. Дети знают, что эти люди в свое время достигли больших успехов уже в юношеском возрасте.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а так же ценные призы. Всех участников ждут поощрительные призы от Барнаульского пивоваренного завода и «Союза ветеранов биатлона Алтая».

Начало соревнований в 12.00. по адресу г. Барнаул ул. Власихинская 69 «Л».

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