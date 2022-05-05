В Барнауле состоится турнир по биатлону «Эстафета поколений»

Информационную поддержку традиционно оказывает «Барнаульский пивоваренный завод».
На старт выйдут биатлонисты всех возрастов, самые юные биатлонисты — воспитанники Барнаульской федерации биатлона, которые только начинают свой спортивный путь, спортсмены, входящие в сборную команду страны, действующие чемпионы России и биатлонисты категории «Мастерс». Возрастная категория максимальная — от 9 лет до 70 лет.
Такие соревнования проводятся только в Барнауле, их уникальность в том, что в одной эстафете используется и пневматическое оружие, из которого стреляют младшие, и малокалиберное, из которого стреляют старшие.
Эстафетная гонка традиционно включает 5 этапов со стрельбой на 2-х рубежах. Эстафета передается от молодых, более старшим участникам.
В составе команд представители не только Алтайского края, но и других регионов России: Томская область, Новосибирская область, Республика Алтай.
В командах известные в прошлом биатлонисты: заслуженный мастер спорта по биатлону, чемпион мира Анатолий Жданович, победитель международных соревнований Иван Лыжин, среди действующих спортсменов: представители сборной команды России Павел Волков, Екатерина Копырина, Валерия Дмитриева.
«Эстафета поколений» — добрая традиция, которую хранят и чтут ветераны Алтайского биатлона на протяжении многих лет. Дети знают, что эти люди в свое время достигли больших успехов уже в юношеском возрасте.
Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а так же ценные призы. Всех участников ждут поощрительные призы от Барнаульского пивоваренного завода и «Союза ветеранов биатлона Алтая».
Начало соревнований в 12.00. по адресу г. Барнаул ул. Власихинская 69 «Л».