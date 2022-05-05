В Барнауле состоится турнир по биатлону «Эстафета поколений»

8 мая 2022 г. на биатлонном комплексе «Алтайского училища олимпийского резерва» в программе краевых соревнований по летнему биатлону состоится «Эстафета поколений», посвященная «Дню Победы», а также в поддержку Российской армии, участвующей в военной спецоперации на Украине. Организаторами мероприятия выступают: Министерство спорта Алтайского края, Фонд социальных проектов Александра Локтева, АКСОО «Союза ветеранов биатлона Алтая», ОО «Федерация биатлона Алтайского края», ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».

Информационную поддержку традиционно оказывает «Барнаульский пивоваренный завод».

На старт выйдут биатлонисты всех возрастов, самые юные биатлонисты — воспитанники Барнаульской федерации биатлона, которые только начинают свой спортивный путь, спортсмены, входящие в сборную команду страны, действующие чемпионы России и биатлонисты категории «Мастерс». Возрастная категория максимальная — от 9 лет до 70 лет.

Такие соревнования проводятся только в Барнауле, их уникальность в том, что в одной эстафете используется и пневматическое оружие, из которого стреляют младшие, и малокалиберное, из которого стреляют старшие.

В Барнауле состоится «Эстафета поколений». Фото предоставлено организатором

Эстафетная гонка традиционно включает 5 этапов со стрельбой на 2-х рубежах. Эстафета передается от молодых, более старшим участникам.

В составе команд представители не только Алтайского края, но и других регионов России: Томская область, Новосибирская область, Республика Алтай.

В командах известные в прошлом биатлонисты: заслуженный мастер спорта по биатлону, чемпион мира Анатолий Жданович, победитель международных соревнований Иван Лыжин, среди действующих спортсменов: представители сборной команды России Павел Волков, Екатерина Копырина, Валерия Дмитриева.

В Барнауле состоится «Эстафета поколений». Фото предоставлено организатором

«Эстафета поколений» — добрая традиция, которую хранят и чтут ветераны Алтайского биатлона на протяжении многих лет. Дети знают, что эти люди в свое время достигли больших успехов уже в юношеском возрасте.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а так же ценные призы. Всех участников ждут поощрительные призы от Барнаульского пивоваренного завода и «Союза ветеранов биатлона Алтая».

Начало соревнований в 12.00. по адресу г. Барнаул ул. Власихинская 69 «Л».