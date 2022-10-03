В Барнауле состоялись соревнования по биатлону среди юниоров

Соревнования прошли с использованием новейших пневматических винтовок последнего поколения, «Пионер 345 К», приобретенных на средства президентского гранта по проекту «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ» (пневматические винтовки «Пионер 345 К», с дульной энергией менее 3 ДЖ).
В соревнованиях приняли участие биатлонисты, ранее участвовавшие в состязаниях регионального уровня, а также новички 8−9 летнего возраста.
Юные биатлонисты показали высокий уровень спортивной подготовки и качественную стрельбу, не смотря на то, что некоторые ребята тренируются менее 1 месяца.
В своих возрастных категориях победителями стали:
- Немцев Владислав,
- Жаворонок Дарья,
- Беспаликов Евгений,
- Губарева Регина,
- Токарев Макар.
По результатам соревнований будет сформирована команда Барнаульской федерации биатлона, для участия в «Эстафете Поколений» которая состоится 15 октября, в г. Барнауле.
Организаторы соревнований — АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая».
Информационная поддержка ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».