4 октября
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Спорт

В Барнауле состоялись соревнования по биатлону среди юниоров

2 октября в Барнауле на лыжной базе Алтайского государственного педагогического университета состоялось первенство Барнаульской федерации биатлона, среди юношей и девушек среднего и младшего возраста.

Юные биатлонисты показали высокий уровень спортивной подготовки.
Юные биатлонисты показали высокий уровень спортивной подготовки.
Барнаульская федерация биатлона

Соревнования прошли с использованием новейших пневматических винтовок последнего поколения, «Пионер 345 К», приобретенных на средства президентского гранта по проекту «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ» (пневматические винтовки «Пионер 345 К», с дульной энергией менее 3 ДЖ).

В соревнованиях приняли участие биатлонисты, ранее участвовавшие в состязаниях регионального уровня, а также новички 8−9 летнего возраста.

Юные биатлонисты показали высокий уровень спортивной подготовки и качественную стрельбу, не смотря на то, что некоторые ребята тренируются менее 1 месяца.

В своих возрастных категориях победителями стали:

  • Немцев Владислав,
  • Жаворонок Дарья,
  • Беспаликов Евгений,
  • Губарева Регина,
  • Токарев Макар.

По результатам соревнований будет сформирована команда Барнаульской федерации биатлона, для участия в «Эстафете Поколений» которая состоится 15 октября, в г. Барнауле.

Юные биатлонисты показали высокий уровень спортивной подготовки.
Юные биатлонисты показали высокий уровень спортивной подготовки.
Барнаульская федерация биатлона

Организаторы соревнований — АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая».

Информационная поддержка ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

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