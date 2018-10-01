«Вместе весело шагать»: 8000 человек приняли участие в осеннем Дне ходьбы на Трассе здоровья Мария-Ра

30 сентября на Трассе здоровья компания «Мария-Ра» провела осенний День ходьбы . В этот день на прогулку по ленточному бору пришли 8 000 человек . Это в 2 раза больше, чем число участников весеннего мероприятия. Как отмечают организаторы, День ходьбы становится все более массовым — в этот раз в нем активно приняли участие не только барнаульцы, но и жители Москвы, Новосибирска, Тальменки, Павловска, Черемного и других населенных пунктов.

Несмотря на то, что развлечения на стартовой площадке начались в 10 утра, многие любители пеших прогулок отправились по маршруту намного раньше. Традиционно на Дне ходьбы каждый выбирает удобный для себя вариант участия — пешком с палочками для скандинавской ходьбы или без них, бегом или в прогулочном темпе. Организаторы не ограничивают участников и в длительности маршрута — поэтому кто-то выбирает малую дистанцию до 5 км и обратно, а кто-то за день успевает пройти полный круг 25 км.

Организаторы постоянно совершенствуют Трассу здоровья — стараются сделать ее еще более удобной и красивой. Установленные в прошлом сезоне зоны отдыха с навесом помогают преодолеть дистанцию более комфортно пожилым участником и тем, кто пришел на прогулку с детьми. Этим же летом были отремонтированы 2 моста и основательно почистили трассу от согнутых и поваленных деревьев после июньского урагана.

День ходьбы на Трассе здоровья Мария-Ра. Анна Зайкова

День ходьбы стал хорошим поводом провести время в компании старых друзей и единомышленников. Так уже постоянным участником этого массового мероприятия стала команда из Тальменки. В этот раз Барнаул приехали более 130 жителей районного центра, возглавляемые руководителем района Сергеем Самсоненко, в том числе — команда предприятия «Алтай-Форест», которое расположено на территории Тальменского района. Свои команды выставили городские предприятия и учреждения. Очень масштабно подошли к участию в Дне ходьбы в Алтайском государственном медуниверситете. Преподаватели кафедры физической культуры организовали и привели на Трассу здоровья более 700 студентов — в том числе, ребят, которые приехали учиться к нам из Сирии, Египта, Индии. Иностранные студенты охотно делали селфи с Чебурашкой — постоянным персонажем мероприятий на трассе, и с удовольствием пробовали угощения. Общественная организация «Содействие» организовала команду из 50 пенсионеров — самому старшему из которых оказалось 89 лет. Одними из первых вышли на Трассу здоровья 11 пенсионерок из с.Черемное. «Семь потов за главный приз — вот такой у нас девиз!» — громко скандировали активные пенсионерки перед прогулкой. Команды компаний-партнеров мероприятия тоже не упустили возможность пройтись по трассе. Так постоянный партнер «Мария-Ра» компания PepsiCo приготовила не только угощение и провела силами профессиональных фитнес-тренеров зарядку для всех гостей на стартовой площадке, но и вывела команду своих сотрудников на трассу.

День ходьбы на Трассе здоровья Мария-Ра. Анна Зайкова

В этот раз всех желающих прогуляться по осеннему лесу ждала не только развлекательная программа на стартовой площадке Трассы здоровья и на 5 км трассы, но и огромное количество конкурсов, дегустаций, угощений от партнеров компании. В соответствии с миссией компании — «От здорового питания до здорового образа жизни», многочисленные партнеры постарались сделать так, чтобы все угощения были полезными, вкусными и бодрящими. Например, все желающие могли перед прогулкой подкрепиться хлопьями ТМ «Алтайская сказка». ОАО «БПЗ» добавил спортивной активности для тех, кто хотел померить свои силы в самых разных спортивных конкурсах и играх — призами выступала питьевая вода «Алтайский источник». Ценители чая могли также насладиться разными сортами вкуснейшего напитка от «Объединенной чайной компании» ТМ GreenLand. Пользовались огромной популярностью горяченькие блинчики от компании «Бахетле» и хот-доги и сосиски от «БМПЗ». Компания «Киприно» устроила настоящие состязания по катанию сырной головы — самые ловкие получили в подарок набор сыров от известной торговой марки.

День ходьбы на Трассе здоровья Мария-Ра. Анна Зайкова

Всех тех, кто дошагал до 5 км компания «Гранмулино» угощала горячим супом-лапшой, а «Барнаульский Пищевик» потчевал бутербродами с докторской колбаской. Утоляли жажду и добавляли бодрости квасы и морсы от «АлтайКваса». День ходьбы — отличный повод для партнеров «Мария-Ра» представить самой широкой аудитории новые продукты. В этот раз компания «Триера» презентовала новинку — напиток «Золотой марал», который очень понравился всем от мала до велика. И конечно, гости мероприятия могли угощаться вкуснейшим чаем по специальному рецепту от «Мария-Ра» печеньем и вафлями. Всего в этот день было выпито более 35 000 стаканов чая, кваса и воды, съедено 3 тонные вафель и печенья и шоколадных батончиков.

День ходьбы на Трассе здоровья Мария-Ра. Анна Зайкова

Конечно, не обошлось и без традиционных розыгрышей и подарков для покупателей от компании «Мария-Ра». Все те, кто совершал покупки в сентябре на сумму от 300 рублей, могли в этот день сбросить свои чеки в лототрон на 5 км. В итоге в розыгрыше приняли участие более 20 000 чеков покупателей. И этим же вечером в прямом эфире на канале «Катунь24» в 21.00 состоялся розыгрыш 200 призов — 100 пар карбоновых палочек и 100 пар кроссовок. Также каждый выигравший получил в подарок коробочку чая ТМ Green Land.

Все подарки можно забрать в офисе компании «Мария-Ра» ул. Мерзликина, 5, 506 кабинет с 17 до 19 с 1 до 5 октября.

Руководитель компании «Мария-Ра» Александр Ракшин поблагодарил всех, кто в этот день выбрал прогулку на воздухе и активный отдых с семьей и друзьями. Он отметил, что все усилия компании нацелены на то, чтобы ценности здорового образа жизни выбирало все больше людей, а активный отдых на природе становился любимым времяпрепровождением для горожан и гостей города. Александр Ракшин поблагодарил всех покупателей, которые ежедневно выбирают магазины «Мария-Ра», участвуют в праздниках, акциях и розыгрышах, и пригласил всех на открытие зимнего лыжного сезона 2 декабря. «Будет снег — пойдем на лыжах. Не будет — пойдем с палочками!», — подчеркнул он.

Компания «Мария-Ра» благодарит всех партнеров, разделяющих важность ценностей здорового образа жизни, благодаря вкладу которых удалось устроить этот замечательный праздник.