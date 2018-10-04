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Вратарь Акинфеев установил рекорд по количеству «сухих» матчей

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд среди российских голкиперов по количеству «сухих» матчей в турнире в Лиги чемпионов, сообщили «Известия» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Игорь Акинфеев.
Игорь Акинфеев.
опубликовано на www.instagram.com/akinfeevigor

Прошедшая в среду, 3 октября, игра с мадридским «Реалом» стала восьмым «сухарем» в Лиге чемпионов в карьере Акинфеева (1:0). Он обошел результаты экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева и еще одного голкипера петербургской команды Юрия Лодыгина. В их активе по семь встреч «на ноль».

Всего Акинфеев сыграл на Лиге чемпионов 57 матчей. Он является и рекордсменом по количеству «сухих» матчей за сборную России.

К настоящему моменту Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА (2004/05), шестикратным чемпионом России в составе ЦСКА, бронзовым чемпионом Европы-2008 в составе сборной России.

На чемпионате мира 2018 года из-за его блестящей игры Акинфеев стал героем мемов.

1 октября Акинфеев сообщил о завершении карьеры за национальную команду. Футбольные эксперты назвали уход вратаря проблемой для сборной.

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