Юные биатлонисты открывают летний сезон

Соревнования собрали рекордное количество участников — 115 юных биатлонистов из 9 команд, что является ярким примером того, что детский биатлон в Барнауле активно развивается в Барнауле, несмотря на отсутствие специализированной ДЮСШ.
На старт вышли юные спортсмены, представители Республики Алтай, Турочакской ДЮСШ, ДЮСШ Бийского района, Солтонского района, г. Заринска, Ребрихинского района, Барнаульской федерации биатлона, а также команда Алтайского училища олимпийского резерва.
Юноши и девушки использовали в стрельбе современные и уникальные пневматические винтовки «Пионер 345 К», приобретенные благодаря Гранту Президента России по проекту «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ». Уникальность такого мобильного комплекса состоит в том, что его можно развернуть и подготовить к использованию в течении 30 минут.
Мобильность и короткое время развертывания «Детского мобильного биатлонного комплекса АЛТАЙ» позволяет проводить соревнования по пневматическому биатлону практически на любых спортивных площадках городов и районов Алтайского края.
В первый день соревнований 29 июня, стартовала спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Биатлонисты, которые только начинают свой спортивный путь показали физическую хорошую подготовку.
Победителями в своих возрастных группах стали Кожевин Михаил (МАУ Заринск биатлон), Адыбасова Евгения (Республика Алтай), Невзоров Матвей (Ребрихинская СШ), Лыжина Екатерина (Барнаульская федерация биатлона).
30 июня состоялся самый интересный вид программы — смешанная эстафетная гонка. Команды состояли из двух девушек и двух юношей, первыми в эстафетных составах стартовали два этапа девушки, затем эстафету заканчивали 2 этапа юношей.
Победители и призеры в эстафетах:
- 1 место Барнаульская федерация биатлона (Саватеева Мария, Лыжина Екатерина, Беспаликов Евгений, Токарев Макар).
- 2 место ЦФК Солтонского района (Пегусова Дарья, Самышкина Виктория, Денисов Артем, Паздерин Артур).
- 3 место Ребрихинская СШ (Троценко Дарья, Штейнбрехер Ольга, Невзоров Данил, Невзоров Матвей)
- 1 место Республика Алтай — Барнаульская федерация биатлона (Адыбасова Евгения, Градобоева Милена, Немцев Владислав, Долгов Марк)
- 2 место Ребрихинская СШ (Нестерова Ксения, Рождественская Милена, Агафонов Даниил, Коновалов Михаил)
- 3 место Барнаульская федерация биатлона (Жаворонок Дарья, Ануфриева Анастасия, Акентьев Глеб, Егоров Платон)
Организаторы соревнований выражают благодарность, за помощь и поддержку в проведении соревнований: Сергею Локтеву — председателю АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Николаю Солдатенко — директору ООО «Алтайский сыровар», Вячеславу Костюку — директору сети блинных «Сковородовна», Борису Глумову — директору магазина «Чемпион», а также партнёру соревнований — ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» за информационную поддержку.