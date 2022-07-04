Юные биатлонисты открывают летний сезон

29−30 июня в Барнауле на биатлонном комплексе Училища олимпийского резерва по адресу ул. Власихинская, 69 Л, состоялись открытые городские соревнования по летнему биатлону среди юношей и девушек 2007 -2011 г.р.

Соревнования собрали рекордное количество участников — 115 юных биатлонистов из 9 команд, что является ярким примером того, что детский биатлон в Барнауле активно развивается в Барнауле, несмотря на отсутствие специализированной ДЮСШ.

На старт вышли юные спортсмены, представители Республики Алтай, Турочакской ДЮСШ, ДЮСШ Бийского района, Солтонского района, г. Заринска, Ребрихинского района, Барнаульской федерации биатлона, а также команда Алтайского училища олимпийского резерва.

Юноши и девушки использовали в стрельбе современные и уникальные пневматические винтовки «Пионер 345 К», приобретенные благодаря Гранту Президента России по проекту «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ». Уникальность такого мобильного комплекса состоит в том, что его можно развернуть и подготовить к использованию в течении 30 минут.

Открытые городские соревнования по летнему биатлону среди юношей и девушек 2007 -2011 г.р. Барнаульская федерация биатлона

Мобильность и короткое время развертывания «Детского мобильного биатлонного комплекса АЛТАЙ» позволяет проводить соревнования по пневматическому биатлону практически на любых спортивных площадках городов и районов Алтайского края.

В первый день соревнований 29 июня, стартовала спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Биатлонисты, которые только начинают свой спортивный путь показали физическую хорошую подготовку.

Победителями в своих возрастных группах стали Кожевин Михаил (МАУ Заринск биатлон), Адыбасова Евгения (Республика Алтай), Невзоров Матвей (Ребрихинская СШ), Лыжина Екатерина (Барнаульская федерация биатлона).

30 июня состоялся самый интересный вид программы — смешанная эстафетная гонка. Команды состояли из двух девушек и двух юношей, первыми в эстафетных составах стартовали два этапа девушки, затем эстафету заканчивали 2 этапа юношей.

Победители и призеры в эстафетах:

2009 — 2011 г.р. Младшие юноши и девушки 1 место Барнаульская федерация биатлона ( Саватеева Мария , Лыжина Екатерина , Беспаликов Евгений , Токарев Макар).

Барнаульская федерация биатлона Саватеева Мария Лыжина Екатерина Беспаликов Евгений Токарев Макар). 2 место ЦФК Солтонского района ( Пегусова Дарья , Самышкина Виктория , Денисов Артем , Паздерин Артур).

ЦФК Солтонского района Пегусова Дарья Самышкина Виктория Денисов Артем Паздерин Артур). 3 место Ребрихинская СШ ( Троценко Дарья , Штейнбрехер Ольга , Невзоров Данил , Невзоров Матвей)

2007 — 2008 г.р. Средние юноши и девушки 1 место Республика Алтай — Барнаульская федерация биатлона ( Адыбасова Евгения , Градобоева Милена , Немцев Владислав , Долгов Марк)

Республика Алтай — Барнаульская федерация биатлона Адыбасова Евгения Градобоева Милена Немцев Владислав Долгов Марк) 2 место Ребрихинская СШ ( Нестерова Ксения , Рождественская Милена , Агафонов Даниил , Коновалов Михаил)

Ребрихинская СШ Нестерова Ксения Рождественская Милена Агафонов Даниил Коновалов Михаил) 3 место Барнаульская федерация биатлона ( Жаворонок Дарья , Ануфриева Анастасия , Акентьев Глеб , Егоров Платон)

Организаторы соревнований выражают благодарность, за помощь и поддержку в проведении соревнований: Сергею Локтеву — председателю АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Николаю Солдатенко — директору ООО «Алтайский сыровар», Вячеславу Костюку — директору сети блинных «Сковородовна», Борису Глумову — директору магазина «Чемпион», а также партнёру соревнований — ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» за информационную поддержку.