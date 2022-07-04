4 июля
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Спорт

Юные биатлонисты открывают летний сезон

29−30 июня в Барнауле на биатлонном комплексе Училища олимпийского резерва по адресу ул. Власихинская, 69 Л, состоялись открытые городские соревнования по летнему биатлону среди юношей и девушек 2007 -2011 г.р.

Открытые городские соревнования по летнему биатлону среди юношей и девушек 2007 -2011 г.р.
Открытые городские соревнования по летнему биатлону среди юношей и девушек 2007 -2011 г.р.
Барнаульская федерация биатлона

Соревнования собрали рекордное количество участников — 115 юных биатлонистов из 9 команд, что является ярким примером того, что детский биатлон в Барнауле активно развивается в Барнауле, несмотря на отсутствие специализированной ДЮСШ.

На старт вышли юные спортсмены, представители Республики Алтай, Турочакской ДЮСШ, ДЮСШ Бийского района, Солтонского района, г. Заринска, Ребрихинского района, Барнаульской федерации биатлона, а также команда Алтайского училища олимпийского резерва.

Юноши и девушки использовали в стрельбе современные и уникальные пневматические винтовки «Пионер 345 К», приобретенные благодаря Гранту Президента России по проекту «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ». Уникальность такого мобильного комплекса состоит в том, что его можно развернуть и подготовить к использованию в течении 30 минут.

Открытые городские соревнования по летнему биатлону среди юношей и девушек 2007 -2011 г.р.
Открытые городские соревнования по летнему биатлону среди юношей и девушек 2007 -2011 г.р.
Барнаульская федерация биатлона

Мобильность и короткое время развертывания «Детского мобильного биатлонного комплекса АЛТАЙ» позволяет проводить соревнования по пневматическому биатлону практически на любых спортивных площадках городов и районов Алтайского края.

В первый день соревнований 29 июня, стартовала спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Биатлонисты, которые только начинают свой спортивный путь показали физическую хорошую подготовку.

Победителями в своих возрастных группах стали Кожевин Михаил (МАУ Заринск биатлон), Адыбасова Евгения (Республика Алтай), Невзоров Матвей (Ребрихинская СШ), Лыжина Екатерина (Барнаульская федерация биатлона).

30 июня состоялся самый интересный вид программы — смешанная эстафетная гонка. Команды состояли из двух девушек и двух юношей, первыми в эстафетных составах стартовали два этапа девушки, затем эстафету заканчивали 2 этапа юношей.

Победители и призеры в эстафетах:

2009 — 2011 г.р. Младшие юноши и девушки
  • 1 место Барнаульская федерация биатлона (Саватеева Мария, Лыжина Екатерина, Беспаликов Евгений, Токарев Макар).
  • 2 место ЦФК Солтонского района (Пегусова Дарья, Самышкина Виктория, Денисов Артем, Паздерин Артур).
  • 3 место Ребрихинская СШ (Троценко Дарья, Штейнбрехер Ольга, Невзоров Данил, Невзоров Матвей)
2007 — 2008 г.р. Средние юноши и девушки
  • 1 место Республика Алтай — Барнаульская федерация биатлона (Адыбасова Евгения, Градобоева Милена, Немцев Владислав, Долгов Марк)
  • 2 место Ребрихинская СШ (Нестерова Ксения, Рождественская Милена, Агафонов Даниил, Коновалов Михаил)
  • 3 место Барнаульская федерация биатлона (Жаворонок Дарья, Ануфриева Анастасия, Акентьев Глеб, Егоров Платон)

Организаторы соревнований выражают благодарность, за помощь и поддержку в проведении соревнований: Сергею Локтеву — председателю АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Николаю Солдатенко — директору ООО «Алтайский сыровар», Вячеславу Костюку — директору сети блинных «Сковородовна», Борису Глумову — директору магазина «Чемпион», а также партнёру соревнований — ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» за информационную поддержку.

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