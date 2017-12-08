Глава одного из районов Алтайского края незаконно построил турбазу и отказывается ее сносить

Виктор Горбачев арендовал земельный участок площадью 1,367 га в 6 км от села Тележиха еще в 2007 году. Договор предусматривал размещение на этой земле личного подсобного хозяйства без возведения капитальных построек. За это время там "выросла" мини-турбаза "Отрада" с тремя домиками, загоном для лошадей и вспомогательными помещениями. В мае 2017 года на главу подали жалобу в прокуратуру района с просьбой проверить законность возведения турбазы.

Выяснилось, что администрация района не опубликовала в СМИ сообщение о возможности взять данный участок в аренду, нарушив требования Земельного кодекса РФ. Более того, по Земельному кодексу арендовать на 20 лет для ведения ЛПХ можно только ту землю, которая находится в пределах границ населенного пункта, а участок под турбазой расположен в долине реки Черновой Ануй за границами села Тележиха.

Кроме того, глава района отделил от участка небольшой кусок площадью 1141 кв. метров и предоставил его в аренду своей супруге Надежде Очневой. Оставшуюся землю площадью 1,25 га с турбазой Виктор Горбачев арендовал совместно с женой. Оба договора зарегистрировали в Росреестре: один 24 мая, другой 29 июня 2017 года. Интересно, что 6 июня 2017 года один из жителей района подавал заявление с просьбой предоставить этот участок в аренду, однако получил отказ со ссылкой на то, что на него претендует прежний арендатор. На самом деле глава администрации арендатором участка не являлся с 10 марта 2017 года, а новое заявление от Горбачевых поступило позже — 26 июня 2017 года.

На каждом участке прокуратура нашла по три строения, разрешения на постройку которых администрация не выдавала. Документов, подтверждающих право владения данными объектами, у Горбачевых не оказалось, и в реестре муниципальной собственности они не значатся. В октябре 2015 года бийский отдел краевого комитета по финансам уже находил в этом нарушения Градостроительного кодекса РФ.

Прокуратура сочла, что у Горбачева имелся личный интерес в том, чтобы арендовать данный участок, не выставляя его на торги. Ведомство подтвердило факт нецелевого использования арендованной земли. На имя главы администрации направили письмо с требованием о сносе самовольных построек, однако он его не выполнил.

В действиях главы Солонешенского района прокуратура нашла нарушения земельного и антикоррупционного законодательства в корыстных интересах. Прокурор направил в районный Совет депутатов требование привлечь Виктора Горбачева к ответственности, однако депутаты это требование не выполнили.

По поводу сноса турбазы прокуратура обратилась в суд и выиграла его. Договоры аренды, заключенные с супругами Горбачевыми, признали недействительными, а все их постройки — самовольными. Их придется снести в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу. Виктор Горбачев наверняка попробует его обжаловать.

А вот по поводу отсутствия какого-либо наказания за нарушение пяти законов, в том числе антикоррупциионного, прокуратура развела руками: "У нас нет таких полномочий". Белокурихинский СО СУ СКР по Алтайскому краю также не нашел состава преступления в действиях Горбачева.

Тот факт, что глава района занимается предпринимательской деятельностью, прокуратура не подтвердила. Хотя в интернете несложно найти информацию о турбазе "Отрада" с контактным телефоном Виктора Горбачева. Впрочем, сейчас он говорит, что не сдает домики уже пять лет.

Жители района неоднократно жаловались губернатору края, в местную, краевую и федеральную прокуратуру не только на то, что глава района нарушает антикоррупционное законодательство, но и на неготовность райцентра к отопительному сезону, аварийную котельную ЦРБ, проблемы с уборкой мусора и свалкой, грубость и сквернословие по отношению к людям.

В распоряжении редакции есть документы, подтверждающие все изложенные в тексте факты. До главы района altapress.ru не удалось дозвониться.

Справка

Виктор Горбачев окончил Томский автомобильно-дорожный техникум. В 1998 году получил высшее образование в АГАУ по специальности "Мелиоративное и дорожное строительство". Работал учителем физкультуры, с 1979 года трудился в Солонешенском ДРСУ (автогрейдерист, мастер). С 1991 года стал начальником Солонешенского ДРСУ, а в 2015 году — начальником филиала "Солонешенский" ГУП ДХ Алтайского края "Юго-Восточное ДСУ".

Стал главой администрации Солонешенского района 31 января 2017 года, а 24 ноября — главой района.