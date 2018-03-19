СМИ сообщили о новом методе отравления Скрипаля

Как сообщили телеканалу трое неназванных представителей спецслужб, власти Британии сейчас имеют более ясную картину отравления экс-полковника ГРУ.

Они считают, что в ходе инцидента применялось порошкообразное отравляющее вещество, которое в измельченном виде присутствовало в вентиляционной системе BMW Скрипаля. По данным источников телеканала, под воздействие вещества после инцидента могли попасть 38 человек.

Эксперты и следователи продолжают работать на всех объектах, связанных с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ и его дочери. Как сообщил РИА Новости источник в региональной полиции, "эксперты работают с автомобилем, продолжаются работы на могиле супруги (Скрипаля), в его доме".

Ранее СМИ сообщали, что вещество, которым отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, находилось в чемодане его дочери.

Напомним, британские власти сделали вывод о "высокой вероятности" причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом "на основании ряда факторов". Кроме того, Британия приостанавливает двусторонние контакты с РФ и высылает дипломатов.

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании

Справка

4 марта в британском городе Солсбери на скамейке в одном из ТЦ обнаружили без сознания экс-полковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Оба находятся в коме. Всего от "газовой атаки" пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен в России в 2016 году к 13 года лишения свободу за шпионаж в пользу Великобритании. Он оказался в Британии спустя несколько лет после того, как его помиловали и обменяли на десять человек, задержанных в США.