Депутат Надежды Савченко арестована на два месяца, в судей ей аплодировали

Задержанная украинскими силовиками депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко арестована в Киеве на два месяца, сообщила gazeta.ru. Накануне она заявила, что украинские СИЗО хуже, чем российские.
Надежду Савченко обвиняют в сговоре с целью совершения госпереворота, организации госпереворота, организации покушения на жизни государственных деятелей и теракта, содействии террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.
Во время заседания суда, прошедшего 23 марта, произошла бурная перепалка. При этом Савченко оскорбила сотрудников прокуратуры. И заявила, что правдой из всего того, что перечислил в суде прокурор, является лишь ее "глубокое неуважение к президенту, правительству, парламенту Украины".
Кроме того, она заявила, что недовольна положением в стране, а самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не являются "террористическими организациями".
Издание передает, что практически каждую реплику Надежды зал судебных заседаний встречал бурными аплодисментами, а слова ее оппонентов — негодованием и шиканьем. Заключение под стражу ее адвокат намерен обжаловать. А сама Савченко заявила, что объявит голодовку, как это было в России.
Надежда Савченко получила известность после того, как при неясных обстоятельствах оказалась в российском СИЗО. Суд признал ее виновной в убийстве российских журналистов — ей предстояло отбывать наказание в течение 22 лет. Но в 2016 году ее помиловал президент РФ, на Украине ее встретили, как героя.
А 22 марта 2018 года ее задержали в здании Верховной Рады. Перед заседанием суда она рассказала СМИ, что условия в украинском СИЗО хуже, чем в российском.
"Там не было ни одного угла, где бы меня не снимали. О какой евроинтеграции мы говорим, если наши СИЗО хуже, чем российские?" — сказала она. На вопрос журналистов о том, как она провела ночь в СИЗО, Савченко ответила, "так же, как в российском".
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