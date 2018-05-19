Ослепшая пенсионерка несколько лет жила в сгоревшем доме на Рублевке

По данным ведомства, женщина проживает в помещении, которое вовсе не пригодно для жизни: в нем нет окон, дверей, отопления и света. В рамках проверки следствие изучит все обстоятельства произошедшего, в том числе работу местной администрации. В ведомстве отметили, что об условиях жизни женщины стало известно из сюжета, показанного в четверг в эфире одного из федеральных телеканалов.

Историю пенсионерки рассказал телеканал РЕН ТВ. Алла Сафроновна слепа. Она живет в доме, от которого после пожара остались одни стены. На полу — голая земля. Дверью выступает кусок металлического листа. Зимой женщина спит под тремя одеялами, чтобы не замерзнуть. У нее есть сын, но она с ним не общается.

Муниципальные власти уверяют, что ничем в этой ситуации помочь не могут — у погорелицы частный дом.