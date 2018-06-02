В Бийске поток воды серьезно повредил припаркованную Toyota Camry

В Бийске 1 июня произошел порыв трубопровода. Вода повредила автомобиль Toyota, который стоял неподалеку, сообщают очевидцы в группе "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска".
На кадрах с места ЧП видно, что из-за аварии забил большой коммунальный фонтан. Сильным напором воды Toyota Camry разбило заднее стекло и боковые зеркала. Струя подняла с земли камни, которые также летели в автомобиль.
Свидетели инцидента сообщают, что салон автомобиля Toyota Camry заполнило водой и грязью.
Напомним, в Бийске 29 мая на дороге появился провал. Кроме того, в этот же день из земли забил огромный коммунальный фонтан.
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