В Бийске поток воды серьезно повредил припаркованную Toyota Camry

На кадрах с места ЧП видно, что из-за аварии забил большой коммунальный фонтан. Сильным напором воды Toyota Camry разбило заднее стекло и боковые зеркала. Струя подняла с земли камни, которые также летели в автомобиль.

Свидетели инцидента сообщают, что салон автомобиля Toyota Camry заполнило водой и грязью.

Напомним, в Бийске 29 мая на дороге появился провал. Кроме того, в этот же день из земли забил огромный коммунальный фонтан.