Мимими: в барнаульском зоопарке родились 11 щенков песца

В барнаульском зоопарке родились маленькие песцы. Фотографии милых зверьков опубликовали в группе "Лесной сказки" в социальной сети.
Песцы. Фото: vk.com/zoo_22.
Песцы. Фото: vk.com/zoo_22.
Песцы. Фото: vk.com/zoo_22.
Песцы. Фото: vk.com/zoo_22.
Песцы. Фото: vk.com/zoo_22.
Песцы. Фото: vk.com/zoo_22.
Песцы. Фото: vk.com/zoo_22.
Родителями стала пара песцов Изабелла и Чернослив. У них родились 6 девочек и 5 мальчиков.
Сотрудники зоопарка пишут, что у песцов самец заботится о потомстве вместе с самкой. Белые щенки рождаются покрытые тёмным, дымчато-бурым мехом, а голубые — почти коричневые.
В возрасте полугода молодые песцы достигают размера родителей. Размножаться они могут уже на следующий год.
Напомним, в начале июня в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появилась капибара.
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