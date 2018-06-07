Мимими: в барнаульском зоопарке родились 11 щенков песца

Песцы. Фото: vk.com/zoo_22. Песцы. Фото: vk.com/zoo_22. Песцы. Фото: vk.com/zoo_22. Песцы. Фото: vk.com/zoo_22. Песцы. Фото: vk.com/zoo_22. Песцы. Фото: vk.com/zoo_22. Песцы. Фото: vk.com/zoo_22.

Родителями стала пара песцов Изабелла и Чернослив. У них родились 6 девочек и 5 мальчиков.

Сотрудники зоопарка пишут, что у песцов самец заботится о потомстве вместе с самкой. Белые щенки рождаются покрытые тёмным, дымчато-бурым мехом, а голубые — почти коричневые.

В возрасте полугода молодые песцы достигают размера родителей. Размножаться они могут уже на следующий год.

Напомним, в начале июня в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появилась капибара.