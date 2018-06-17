Алтайская школьница смошенничала в интернете, но отделалась воспитательными мерами

Желая заработать, шестнадцатилетняя жительница наукограда разместила в соцсетях объявление о продаже женской куртки, которой у неё не было. Чтобы привлечь покупателя и показать товар, юная бийчанка скачала подходящее фото из интернета и прикрепила его к объявлению. Вскоре на объявление откликнулась жительница Челябинска. Как только деньги были перечислены, бийчанка удалила объявление и перестала выходить на связь с покупательницей.

В ходе следствия обвиняемая призналась, что понимала противоправность своих действий и умышленно вводила потерпевшую в заблуждение. Следователи собрали доказательства причастности бийчанки к факту мошенничества в социальных сетях.

У обвиняемой были положительные характеристики, она раскаялась в содеянном и активно помогала следствию. Поэтому на суде следователь попросила прекратить уголовное дело и ограничиться воспитательными мерами, предусмотренными пунктами "б и г" части 2 ст. 90 УК РФ.