Алтайская школьница смошенничала в интернете, но отделалась воспитательными мерами

Несовершеннолетняя девушка из Бийска продала в соцсетях не принадлежащую ей вещь жительнице Челябинской области. Как только женщина перевела деньги на счет, продавец перестала выходить на связь, сообщает пресс-служба Бийского МВД.
Желая заработать, шестнадцатилетняя жительница наукограда разместила в соцсетях объявление о продаже женской куртки, которой у неё не было. Чтобы привлечь покупателя и показать товар, юная бийчанка скачала подходящее фото из интернета и прикрепила его к объявлению. Вскоре на объявление откликнулась жительница Челябинска. Как только деньги были перечислены, бийчанка удалила объявление и перестала выходить на связь с покупательницей.
В ходе следствия обвиняемая призналась, что понимала противоправность своих действий и умышленно вводила потерпевшую в заблуждение. Следователи собрали доказательства причастности бийчанки к факту мошенничества в социальных сетях.
У обвиняемой были положительные характеристики, она раскаялась в содеянном и активно помогала следствию. Поэтому на суде следователь попросила прекратить уголовное дело и ограничиться воспитательными мерами, предусмотренными пунктами "б и г" части 2 ст. 90 УК РФ.
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