Задержать. Депортировать. Аргентина просит выслать своих болельщиков за жесткую драку

Министр безопасности Аргентины попросила Россию выслать болельщиков, избивших хорвата во время матча, сообщает gazeta.ru. Еще один аргентинский болельщик лишен права посещения матчей за то, что спровоцировал русскую девушку повторять непристойные слова.
Драка произошла на последних минутах матча Чемпионата мира по футболу при счете 3:0 в пользу хорватов в Нижнем Новгороде. Несколько аргентинских фанатов набросилась на хорватского болельщика, они повалили парня на пол и стали бить его ногами.
Очевидцы пытались отогнать молодых людей, чтобы помочь пострадавшему. И вот министр безопасности Аргентины обратилась в твиттере к властям России с просьбой задержать их и депортировать.
Чуть позже министр также запретила посещать матчи другому аргентинцу. Он использовал женщину, чтобы заставить повторять ее нецензурные выражения в прямом эфире. И записал это на видео. Поступок этот министр безопасности Аргентины назвала сексизмом и неуважением.
Мужчину ввели в базу, так что он не сможет попасть на стадионы во время чемпионата мира по футболу России, написала министр в твиттере.
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