«Верблюдоходки», Великий шелковый путь и первая женщина-водитель. Какими пейзажами богат Чуйский тракт — фотоподборка

Во время Великой Отечественной войны для перевозок использовали верблюдов. Зимой 1943-1944 годов из Монголии в Бийск было сделано 18 тыс. верблюдоходок. Известен случай, когда караваном из Монголии привезли 120 тонн цветного металла для фронта. Один из караванов, шедший по Чуйскому тракту, возглавлял 18-летний Герой труда Монголии Борондонгий Лувсан.