На Алтае спасатели эвакуировали детей с острова

— Двое мальчиков, 12-ти лет переплыли на остров. На обратном пути один из них понял, что не сможет справиться с быстрым течением и вернулся. Его друг остался с ним за компанию на острове, где они провели более 4 часов, пока их товарищи не догадались позвонить в службу спасения, — отмечают в ведомстве.