На Алтае спасатели эвакуировали детей с острова

В Республике Алтай спасатели эвакуировали детей с острова. Подростки добрались туда вплавь, но не смогли вернуться назад, сообщает ГУ МЧС региона.
ЧП произошло 7 июня в селе Майма. Дети отдыхали на берегу Катуни без присмотра взрослых.
— Двое мальчиков, 12-ти лет переплыли на остров. На обратном пути один из них понял, что не сможет справиться с быстрым течением и вернулся. Его друг остался с ним за компанию на острове, где они провели более 4 часов, пока их товарищи не догадались позвонить в службу спасения, — отмечают в ведомстве.
Спасатели эвакуировали детей на катамаране. Приятелей передали родителям, сними провели беседу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.