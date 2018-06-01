Олигарх Абрамович заморозил реконструкцию лондонского стадиона "Челси"

Российский миллиардер Роман Абрамович решил приостановить реконструкцию стадиона "Стэмфорд Бридж" команды "Челси" в Лондоне, пишет Газета.ru. Ранее стало известно, что владеющий этой командой Абрамович сможет жить в Великобритании только полгода.
Из сообщения клуба на официальном сайте:
— Дальнейших подготовительных проектных работ не будет. Клуб не установил временные рамки для пересмотра данного решения.
Отмечается, что приостановление строительства стадиона связано с неблагоприятным инвестиционным климатом.
В конце мая 2018 года стало известно, что Роман Абрамович сможет жить в Великобритании по израильскому паспорту не более шести месяцев, после этого ему придется оформлять визу.
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