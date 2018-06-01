Олигарх Абрамович заморозил реконструкцию лондонского стадиона "Челси"

Из сообщения клуба на официальном сайте:

— Дальнейших подготовительных проектных работ не будет. Клуб не установил временные рамки для пересмотра данного решения.

Отмечается, что приостановление строительства стадиона связано с неблагоприятным инвестиционным климатом.

В конце мая 2018 года стало известно, что Роман Абрамович сможет жить в Великобритании по израильскому паспорту не более шести месяцев, после этого ему придется оформлять визу.