Нагиев поцеловал грудь Семенович, а Собчак подожгли на церемонии "Муз-ТВ"

8 июня в Москве Ольга Бузова въехала на коне на церемонию награждения премией "Муз-ТВ". По дороге у певицы и телеведущей отпал длинный шлейф на платье. А во время прохождения звезд по красной дорожке ведущий шоу Дмитрий Нагиев поцеловал Анну Семенович прямо в грудь, пишет Vokrug.tv.
Ольга Бузова на церемонии награждения премией "Муз-ТВ". Фото: www.instagram.com/buzova86.
Ольга Бузова на церемонии награждения премией "Муз-ТВ". Фото: www.instagram.com/buzova86.
Ольга Бузова на церемонии награждения премией "Муз-ТВ". Фото: www.instagram.com/buzova86.
Ольге Бузовой вручили премию и огромную тарелку (таким образом на "Муз-ТВ" традиционно награждают победителей номинаций) за лучшую песню Рунета — "Мало половин".
На сцену Бузова вышла с Филиппом Киркоровым и Ксенией Собчак. Они втроем исполнили песню "Цвет настроения синий".
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