Нагиев поцеловал грудь Семенович, а Собчак подожгли на церемонии "Муз-ТВ"

8 июня в Москве Ольга Бузова въехала на коне на церемонию награждения премией "Муз-ТВ". По дороге у певицы и телеведущей отпал длинный шлейф на платье. А во время прохождения звезд по красной дорожке ведущий шоу Дмитрий Нагиев поцеловал Анну Семенович прямо в грудь, пишет Vokrug.tv.