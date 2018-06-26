"Алтайэнерго" восстановили энергоснабжение поселка Цветы Алтая

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Жизнь

Персонал "Алтайэнерго" восстановил энергоснабжение пригородного поселка Цветы Алтая к вечеру 25 июня. Аварийно-восстановительные работы на электросетях проводились двое суток. Специалисты филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") – "Алтайэнерго" занимались восстановлением поврежденных во время сильнейшего урагана объектов электросетевого хозяйства в плодопитомнике по просьбе городских властей.

Оперативно восстановив собственные объекты, пострадавшие от урагана, алтайские энергетики пришли на помощь барнаульцам.

Алексей Бурденко,
главный инженер Пригородного РЭС филиала "Алтайэнерго":

- Кроме непосредственно работы на энергообъектах пришлось выполнять большой объем по вырубке и уборке остатков деревьев и кустарников, которыми буквально завалены поселок и энергообъекты. Для нас совершенно неважно, что мы работали не на своих объектах, главное – как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и вернуть свет горожанам.

Энергетики работали в круглосуточном режиме. На помощь бригадам Пригородного РЭС прибыли коллеги из Топчихи, Алейска, Новоалтайска.

Вечером 25 июня 2018 года в Цветах Алтая энергоснабжение было восстановлено в полном объеме.

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