"Алтайэнерго" восстановили энергоснабжение поселка Цветы Алтая

- Кроме непосредственно работы на энергообъектах пришлось выполнять большой объем по вырубке и уборке остатков деревьев и кустарников, которыми буквально завалены поселок и энергообъекты. Для нас совершенно неважно, что мы работали не на своих объектах, главное – как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и вернуть свет горожанам.