Алтайские депутаты поставили администрации жесткий "неуд" за холод в домах

За то, чтобы признать неудовлетворительной работу администрации района по теплоснабжению, проголосовало большинство депутатов. Воздержались только двое. Информацию эту подтвердил один из депутатов Шипуновского райсовета и депутат Тугозвоновского сельсовета (это тот же район) Алексей Кобяков.

Однако, сказал депутат райсовета, речь не шла об отставке главы района (которого сами же депутаты и избрали несколькими месяцами раньше). Видимо, глава, получивший "неуд", должен сделать какие-то выводы. Но не только выводы: депутаты предложили главе начать процедуру перерасчета платежей замерзавших граждан.

Ведь люди недополучали тепло. А платили по полной. Правда, по данным altapress.ru, акты о недопоставке услуги отопления там вообще не составляли. Так что сам депутат райсовета затруднился сказать, удастся ли добиться перерасчета.

Более того, депутаты решили обратиться в прокуратуру о привлечении к административной ответственности должностных лиц теплоснабжающей организации и администрации района.

Поток жалоб

А буквально накануне сессии на страницах местной газеты "Степная новь" депутат Шипуновского райсовета Александр Вакаев и глава района Рыбоконенко обменялись мнениями о происходящем.

Вакаев констатировал: температура в квартирах и соцучреждениях с октября (!) держится в районе 14-16 градусов — редко выше. Наоборот, иногда она опускалась до 10-12. Такого не бывало никогда, сказал депутат, поток жалоб от населения захлестнул все инстанции.

Он объяснил, что депутаты по своей инициативе собирают внеочередную сессию. При этом оговорился, что полномочий наказывать и снимать кого-либо с работы у районного совета нет.

Александр Вакаев,

депутат Шипуновского райсовета ((из публикации в "Степной нови"):

— Зима как всегда пришла неожиданно. Ситуация близка к сарказму — тепло наступит, возможно, летом.

Ответ главы

Николай Рыбоконенко в том же номере опубликовал свой взгляд на проблемы теплоснабжения. Их он объяснил заниженными тарифами, плохим техническим состоянием объектов ЖКХ. А также неплатежами населения. Так, в сентябре 2017 года долги населения превысили 6 млн рублей. Но их удалось уменьшить в конце декабря до 4,8 млн рублей.

Николай Рыбоконенко,

глава Шипуновского района (из публикации в "Степной нови"):

— Готов рассмотреть вопрос об оказании помощи любому из депутатов в создании предприятия в сфере теплоснабжения.

Ни угля, ни денег

Дело в Шипуновском районе приобрело весьма серьезный оборот. Еще один источник в районе рассказал, что село Горьковское, довольно крупное, было вообще разморожено. И, по его сведениям, отопление там так до сей поры и не восстановили.

В самом Шипунове угля остро не хватало, и в критические моменты котельные топили шелухой —- ее бесплатно поставлял местный переработчик Юрий Юрченко. Наш источник утверждает: если не эта шелуха, разморозили бы и все село — а центральное отопление там есть у большой части зданий.

Проблемами отопительного сезона в районе в конце января занялся Следственный комитет. Правда, расследование, по сведениям altapress.ru, не завершено.

Министр строительства, транспорта и ЖКХ края Иван Гилев ранее пояснял, что система теплоснабжения в Шипуновском районе будет передана в концессию в 2018 году. Концессионные соглашения и приход ответственных инвесторов — в этом краевые власти видят спасение.

Прокомментировал тогда министр и общую ситуацию с теплоснабжением в Алтайском крае. По его словам, ее осложняет нехватка угля. Кузбасские поставщики отгружают его на экспорт — сегодня это весьма выгодно. Совладелец компании совладелец компании "АлтайТеплосервис-Славгород" Константин Вальтер сообщил, что и казахстанские угольщики тоже экспортируют свое топливо.

Безденежные, потому что безграмотные

Однако директор "Алтайского углеисследовательского центра" Иван Переясловский говорит: дефицита угля нет. Как раз на днях к нему пришла информация, что в Хакасии огромные запасы, и тамошний уголь один из лучших для малой энергетики.

Но на Алтай качественный уголь везут неохотно — очень боятся неплатежей со стороны местных коммунальщиков и районов. Неплатежеспособность алтайских потребителей — общеизвестная на рынке информация. Поставщики совсем от нашего региона не отказываются, но чтобы урвать хоть что-то, нередко везут отходы, которых на отопительный сезон просто не хватает.

А наши безграмотные потребители-коммунальщики, которым этот уголь поставляют, его берут без возражений, говорит Переясловский. "Безграмотные или безденежные?", — уточнил корреспондент altapress.ru у эксперта. "Безденежные, потому что безграмотные",— резюмировал он.