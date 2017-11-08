Творческая жилка: алтайские осужденные рисовали стенгазеты ко дню народного единства

К участию в конкурсе приглашались все желающие. Как сообщает УФСИН по Алтайскому краю, на плакатах осужденные изображали достопримечательности нашей страны, флаг и герб Российской Федерации, сопровождали рисунки патриотическими стихотворениями. Все работы получились яркими и интересными, утверждают в ведомстве.

По случаю праздника в библиотеке оформили выставку художественной литературы, в которой рассказывается о героизме русского народа на различных этапах истории. Кроме того, осужденным показали тематические фильмы по кабельному телевидению.