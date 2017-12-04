Алтайские полицейские спасли пенсионерку, которая сломала ногу на мосту

Полицейские из Алейска помогли пожилой женщине, которая сломала ногу на улице, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Днем старушка пошла в магазин. Когда она переходила реку по мосту, то упала и сломала ногу. Пенсионерка не могла двигаться и стала ждать помощь. Скоро 79-летнюю женщину заметили полицейские, которые проезжали мимо. Они помогли пенсионерке подняться и довезли ее до больницы.
Женщина поблагодарила своих спасителей. Он рассказала, что полицейские не успели представиться, но пожелали ей выздоровления.
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