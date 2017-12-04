Алтайские полицейские спасли пенсионерку, которая сломала ногу на мосту

Сегодня, 11:12.
Происшествия

Полицейские из Алейска помогли пожилой женщине, которая сломала ногу на улице, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Зима. Дорога. Поземка. Полиция.
Зима. Дорога. Поземка. Полиция. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

Днем старушка пошла в магазин. Когда она переходила реку по мосту, то упала и сломала ногу. Пенсионерка не могла двигаться и стала ждать помощь. Скоро 79-летнюю женщину заметили полицейские, которые проезжали мимо. Они помогли пенсионерке подняться и довезли ее до больницы.

Женщина поблагодарила своих спасителей. Он рассказала, что полицейские не успели представиться, но пожелали ей выздоровления.

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