Алтайские полицейские задержали мужчину, который украл 70-литровый бойлер

Сама кража произошла осенью. Неизвестный взломал дверь дома, в котором временно никто не проживал. Вор похитил только 70-литровый бойлер и шторы.

Позже полицейские установили личность подозреваемого — им оказался местный житель 1979 года рождения. Все похищенное он хранил у себя дома. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.