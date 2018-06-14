Алтайские предприятия приглашают на семинар по вопросам интеллектуальной собственности

В рамках семинара будут обсуждаться следующие темы:

"Льготные условия кредитования";

"Новые налоговые льготы";

"Интеллектуальная собственность — инструмент роста прибыли и стоимости бизнеса".

Участники семинара смогут получить ответы на такие актуальные вопросы:

Как рефинансировать текущие и получить новые кредитные линии по сниженной ставке?

Как профинансировать компанию с нулевым залогом?

Как увеличить собственный капитал компании за счет: текущих акционеров; увеличения доли нераспределенной прибыли; капитализаци затрат на НИОКР?

Как идею превратить в капитал?

Как оформить и оценить товарный знак, патенты, ноу-хау?

Стоимость участия в мероприятии — 500 рублей. Время и место проведения семинара уточняются.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по электронной почте info@i-bsc.ru или по телефону 8 (3852) 52-95-93 до 19 июня. В заявке необходимо указать ФИО полностью, наименование организации, должность, контактный телефон и e-mail, а также реквизиты для заключения договора и выставления счета.

Организаторами мероприятия выступают Минэкономразвития Алтайского края совместно с Алтайским центром кластерного развития.