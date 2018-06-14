Алтайские предприятия приглашают на семинар по вопросам интеллектуальной собственности

20 июня в Барнауле пройдет семинар "Увеличение прибыли и получение налоговых льгот за счет интеллектуальной собственности. Льготное кредитование". Спикерами выступят генеральный директор Института финансового развития бизнеса Ильдар Шайхутдинов и советник руководителя Роспатента Григорий Сенченя.
В рамках семинара будут обсуждаться следующие темы:
- "Льготные условия кредитования";
- "Новые налоговые льготы";
- "Интеллектуальная собственность — инструмент роста прибыли и стоимости бизнеса".
Участники семинара смогут получить ответы на такие актуальные вопросы:
- Как рефинансировать текущие и получить новые кредитные линии по сниженной ставке?
- Как профинансировать компанию с нулевым залогом?
- Как увеличить собственный капитал компании за счет:
- текущих акционеров;
- увеличения доли нераспределенной прибыли;
- капитализаци затрат на НИОКР?
- Как идею превратить в капитал?
- Как оформить и оценить товарный знак, патенты, ноу-хау?
Стоимость участия в мероприятии — 500 рублей. Время и место проведения семинара уточняются.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по электронной почте info@i-bsc.ru или по телефону 8 (3852) 52-95-93 до 19 июня. В заявке необходимо указать ФИО полностью, наименование организации, должность, контактный телефон и e-mail, а также реквизиты для заключения договора и выставления счета.
Организаторами мероприятия выступают Минэкономразвития Алтайского края совместно с Алтайским центром кластерного развития.