Алтайские таможенники пресекли ввоз контрафактной обуви и других товаров на 100 млн рублей

Контрафакт. Фото: Пресс-служба алтайской таможни. Контрафакт. Фото: Пресс-служба алтайской таможни. Контрафакт. Фото: Пресс-служба алтайской таможни. Контрафакт. Фото: Пресс-служба алтайской таможни. Контрафакт. Фото: Пресс-служба алтайской таможни. Контрафакт. Фото: Пресс-служба алтайской таможни. Контрафакт. Фото: Пресс-служба алтайской таможни.

По результатам проверки установили, что в автомобилях было больше 6 тысяч пар спортивной обуви с товарными знаками Reebok, Adidas, Nike и Jordan. Также обнаружили наушники Sony и Samsung, спининговые удилища Shimano, носки Nike и батарейки Duracell в общем количестве более 100 тысяч штук.

В ведомстве отмечают, что у перевозчиков не было документов, подтверждающих право на использование товарных знаков. Сумма ущерба, нанесенная правообладателям, превысила 100 млн рублей.

Возбудили три уголовных дела по статье о незаконном использовании чужого товарного знака. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 2 лет со штрафом до 80 тысяч рублей.