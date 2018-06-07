Алтайские таможенники пресекли ввоз контрафактной обуви и других товаров на 100 млн рублей

Таможенники вместе с сотрудниками прокуратуры и пограничного управления ФСБ пресекли ввоз из Киргизии и Казахстана контрафактных товаров, сообщает пресс-служба алтайской таможни.
По результатам проверки установили, что в автомобилях было больше 6 тысяч пар спортивной обуви с товарными знаками Reebok, Adidas, Nike и Jordan. Также обнаружили наушники Sony и Samsung, спининговые удилища Shimano, носки Nike и батарейки Duracell в общем количестве более 100 тысяч штук.
В ведомстве отмечают, что у перевозчиков не было документов, подтверждающих право на использование товарных знаков. Сумма ущерба, нанесенная правообладателям, превысила 100 млн рублей.
Возбудили три уголовных дела по статье о незаконном использовании чужого товарного знака. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 2 лет со штрафом до 80 тысяч рублей.
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